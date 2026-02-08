Alerta ciudadana ante la regularización masiva: "Va a haber colapso en los servicios públicos"

Libertad Digital ha salido a la calle para preguntar a los españoles sobre el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos por el cual se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes. Muchos ciudadanos están indignados por esta maniobra del Ejecutivo y tildan la medida de "peligrosa" al no poder controlar a los inmigrantes que tienen antecedentes penales.

"El que venga a delinquir, fuera. Aquí hay que seguir las normas de España", ha denunciado un hombre español ante el micrófono de Libertad Digital. A su juicio, "es muy peligroso que no se puedan reflejar los antecedentes penales de los inmigrantes", y ha advertido de que "va a haber colapso en los servicios públicos" y de que "van a venir más inmigrantes después de este anuncio del Gobierno".

Una joven española ha señalado que le parece "una medida muy peligrosa que fomenta el efecto llamada". Además, ha considerado que es "injusto para los inmigrantes que han tenido que pasar procesos muy duros". En su caso personal, ha explicado que su padre es inmigrante y que "le costó mucho esfuerzo regularizar su situación para que ahora se regale y no se controle". También ha denunciado que "estos inmigrantes acceden a servicios a los que muchos españoles no pueden acceder", algo que considera "insostenible". Sobre Irene Montero, ha afirmado que "su discurso es muy peligroso".

Otro ciudadano ha advertido de que "esto va a hacer que vengan más inmigrantes a España" y ha defendido que "es bueno controlar quién entra y sale del país". En su opinión, "todo lo que hace Sánchez es una cortina de humo" y ha llegado a decir que "tendríamos que estar en la calle protestando". Además, ha rechazado que venga "gente a por las paguitas" y ha calificado de "hipócritas" las palabras de Irene Montero.

Otra entrevistada ha asegurado que "no le parece bien que entre todo el mundo" y ha criticado que "se ha puesto muy fácil conseguir los papeles". A su juicio, es injusto que ahora los inmigrantes tengan más facilidades que otros que "han sufrido mucho". Como ejemplo, ha explicado que conoce a una persona que "ha tenido que pasar muchas cosas, tener papeles y cumplir muchos requisitos", mientras que ahora "a cualquiera se le hace y en cuatro días es español".

También ha puesto el foco en el problema de la vivienda. "La persona que tengo yo lo que hace es que una compatriota suya alquila un piso de dos habitaciones. Ella se mete con su marido y su hijo en una habitación, y los hijos de ella duermen en la otra junto con otro matrimonio", ha relatado. Según ha advertido, "luego unos se lo alquilan a otros" y eso "es malo para ellos mismos y para todos".

En este sentido, ha recordado casos de hacinamiento extremo: "Familias buenas, pero imagínate que se meten 40. Como se ha visto en el caso de una vecina de mi madre, donde alquilaban las camas. Fue tremendo. No es vida para ellos tampoco". La entrevistada ha querido subrayar que estas críticas "no significan ser racistas". "Ojalá viniera todo el mundo y estuviéramos todos bien, pero por lo menos con calidad de vida para ellos y para los demás", ha explicado.

Preguntada por si este anuncio responde a intereses electorales, ha respondido de forma tajante: "Por supuesto". Asimismo, ha asegurado que la medida alimenta el efecto llamada y que "lo van a ver más fácil". Por ello, ha defendido que "tendrían que pasar un filtro", insistiendo en que "eso no es ser racista". Finalmente, ha reclamado controles para evitar la entrada de "pederastas, criminales y personas de ese tipo" y ha concluido que "cuando alguien comete un delito, preferimos que se le mande a su país, porque si no, tenemos que estar manteniéndolos".