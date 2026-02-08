Ferraz ya busca excusas: "Pilar Alegría no ha tenido tiempo"

El PSOE afronta las elecciones autonómicas en Aragón sin expectativas de victoria y con un discurso defensivo cada vez más asentado en la denuncia del adversario. En el entorno socialista se asume abiertamente que ganar no va a ganar y que el escenario electoral es adverso, con un crecimiento de Vox que "no sorprende" y que vuelve a situar al PP ante una mayoría dependiente de la formación de Santiago Abascal.

La lectura interna recuerda a la ya ensayada en Extremadura. En Ferraz afean que el PP haya convocado elecciones anticipadas con el objetivo de desligarse de Vox y que acaben, según admiten las propias fuentes socialistas, reforzando su peso parlamentario. Pese a ello, en el PSOE se declaran "optimistas" y manejan una previsión de 19 escaños, confiando en una movilización de su electorado ante lo que califican como una campaña "sucia" por parte de la derecha.

Los socialistas defienden que Alegría ha liderado una campaña "en positivo", basada en el contacto directo, frente a lo que describen como una estrategia del PP desbordada por "los bulos y la desinformación". En ese contexto, critican con dureza a los populares por haber renunciado, a su juicio, a una actitud institucional y "responsable". "Esperaba algo más del PP que un Vito Quiles", señalan, en Ferraz en relación con el cierre de campaña del Partido Popular.

Sin embargo, el partido reconoce importantes carencias propias. "Pilar Alegría no ha tenido tiempo para consolidar su candidatura", se excusan en un momento en el que el PSOE no solo se juega en estas elecciones frenar una tendencia de cambio de ciclo, iniciada con la debacle en las extremeñas, sino que también pone a prueba su estrategia de los ministros candidatos que se repetirá en Andalucía con María Jesús Montero. "Nos ha faltado tiempo", admiten, tras apenas un mes de campaña que, según estas fuentes, ha servido para "volver a la casilla de salida".

El protagonismo de la polémica fotografía de Pilar Alegría con el exasesor en Moncloa de Pedro Sánchez, Paco Salazar tras haber sido denunciado por acoso sexual y el "ruido" alrededor de la presunta fiesta de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel han dificultado, según el PSOE, hablar de reducir las listas de espera en la sanidad. "Hacer una campaña en positivo con esto es muy complicado", resumen. Un balance que confirma que el socialismo aragonés afronta las urnas más preocupado por explicar una derrota que por disputar el poder.