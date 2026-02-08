El PSOE teme tocar suelo electoral y confía en que los indecisos frenen la debacle

La exministra y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha intentado reorientar su campaña electoral agitando el miedo entre los jubilados con llamadas robotizadas atribuidas a Marcelino Iglesias sobre las pensiones, denunciadas por el PP ante la Junta Electoral, mientras lanzaba promesas genéricas sobre los servicios públicos. Su campaña en Aragón ha estado además marcada por la polémica en torno a la financiación singular pactada entre el Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que deja a Aragón en una posición desfavorable frente a otras comunidades.

La candidata socialista ha intentado presentarse como una política cercana y pegada al territorio, recorriendo pueblos y ciudades y proyectando la imagen de ‘chica de pueblo’ para distanciarse de su pasado como portavoz del Gobierno. Sin embargo, su campaña ha estado marcada por el caso Salazar. La fotografía del almuerzo que mantuvo con el exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, cuatro meses después de conocerse las denuncias por acoso sexual en su contra, se ha convertido en uno de los focos de esta recta final. La polémica se intensificó tras la comparecencia de Salazar en la comisión del caso Koldo en el Senado, donde aseguró que la exministra faltó a la verdad al afirmar que le reprochó su comportamiento con las mujeres.

Las encuestas reflejan que el PSOE afronta estos comicios con el riesgo de registrar su peor resultado histórico en Aragón. Temen tocar suelo y asomarse al abismo de los 16 escaños. Esto ha generado nerviosismo en Ferraz y en la federación aragonesa, que insisten en que la comunidad no repetirá un escenario como el de Extremadura, pero reconocen que será clave captar el voto de los indecisos para evitar un desplome. El partido defiende que Pilar Alegría es una buena candidata, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, donde tras el batacazo electoral calificaron a Miguel Ángel Gallardo de "poco idóneo".

En su último día de campaña, Alegría protagonizó una intensa jornada, siendo la candidata más madrugadora. Comenzó visitando a Luis Ángel, el panadero de Almonacid de la Sierra, y continuó acudiendo al cambio de turno del servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza. También se reunió con docentes, donde prometió "poner en marcha el comedor gratuito y de calidad hasta los 16 años". La maratoniana jornada culminó con el acto de cierre de campaña junto a Pedro Sánchez, que ha acompañado a Alegría en tres ocasiones y ha priorizado la campaña electoral en Aragón sobre dar explicaciones en el Congreso por el accidente de Adamuz.