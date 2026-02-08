La derecha arrasa en Aragón pero Azcón pierde fuerza frente a Vox

El Partido Popular no ha logrado el objetivo que se marcó al adelantar las elecciones de Aragón. Jorge Azcón pretendía tener más margen de maniobra para poder gobernar, pero las urnas han sentenciado que dependerá todavía más de Vox, con el que no pudo pactar unos presupuestos. El hundimiento del PSOE, al que sacan diez puntos, sirve de consuelo, pero los populares también bajan dos diputados al pasar de 28 a 26. Baja un punto y se quedan con un 34%.

El PSOE de Pilar Alegría suma 18 escaños, cinco menos que hace dos años, un batacazo histórico que iguala el peor dato anotado por su partido con Javier Lambán en 2015, que sumó también 18 representantes, aunque logra menos porcentaje al quedarse por debajo del 25%, peor que su compañero extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Vox casi duplica su número de escaños y pasa de 7 a 14, con casi un 18% de votos, convirtiéndose en el gran triunfador de la noche. Santiago Abascal decidirá el gobierno de Aragón. La derecha suma el 52% por ciento de los votos en un Parlamento tradicionalmente muy fragmentado, en el que habrá menos agrupaciones que en la anterior legislatura, ya que se quedan fuera el histórico PAR y Podemos. La Chunta duplica diputados al pasar de 3 a 6. Teruel Existe resiste, pero pierde un diputado y logra dos. IU repite con un representantes. SALF no entra.

El PSOE se queda a tan sólo cuatro escaños de Vox en Aragón, más cerca de los de Abascal que del PP, que le saca ocho escaños y diez puntos. El partido de Abascal supera a los socialistas en la ciudad de Teruel, donde logran seis puntos más que Alegría al sumar un 23% de frente al 17% del PSOE. En esta provincia, PSOE y Vox empatan a tres escaños.

Jorge Azcón ha presumido de victoria, advirtiendo de que sólo su partido está en disposición de lograr la presidencia de Aragón y gobernar. En su discurso ha criticado a Alegría, "la portavoz de las mentiras que ha obtenido el peor resultado del PSOE". "Tic, tac, tic, tac, el sanchismo se acaba", ha pronosticado. Sin nombrar a Vox, con el que deberá negociar, ha prometido "trabajar desde mañana" para "aprobar un presupuesto".

PP y Vox deberán pactar

El resultado de las urnas aboca a PP y Vox a pactar, como ocurrió en Extremadura, donde las negociaciones no van por buen camino, ya que los de Guardiola consideran "desorbitadas" las exigencias de los de Abascal. En Aragón, Azcón necesitará del sí de Vox para la investidura, no le sirve con una abstención, a diferencia de lo que ocurre con su compañera de filas. El precio, por tanto, puede ser mayor.

En Extremadura, Vox exige tres consejerías y la entrada en varios organismos públicos, tal y como contó Libertad Digital. También pidió la presidencia de la Asamblea, además de un decálogo de medidas. En Aragón hay buena sintonía entre Azcón y Vox, tanto con Nolasco como con Abascal, lo que podría ayudar a engrasar un pacto, pero el apoyo podría encarecerse, tanto por el voto afirmativo como por el hecho de que el PP ha caído y Vox se ha disparado.