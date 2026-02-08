Las encuestas predicen un mal resultado para el PP, un desastre para el PSOE y que Aragón quedará en manos de Vox

Según los sondeos publicados este domingo al cierre de las urnas en Aragón, el PP ganará las elecciones, pero no logra mejorar el resultado que obtuvo en 2023 y, de hecho, incluso podría retroceder en representación parlamentaria: el sondeo de GAD3 para las televisiones autonómicas le da un 35,2% de intención de voto y una horquilla de entre 26 y 29 diputados, es decir, que en el mejor de los casos sólo tendría uno más de los que tenía hasta ahora.

En el de Sigma Dos para El Mundo, por su parte, el PP se quedaría ligeramente por debajo: entre 26 y 28 y un porcentaje de voto del 35,9%. Por su parte, la Metroscopia para El Español el PP lograría igualar el resultado de 2023 con 28 diputados.

En las tres encuestas el desastre para el PSOE estaría en la línea de las publicadas durante la campaña: según Sigma Dos los de Pilar Alegría se quedaría en el 22,5% del voto y un máximo de 19 diputados, pero que podrían ser sólo 17; para GAD3 el porcentaje de voto sería el 22,7% y la horquilla un poco menor: de 17 a 18; y Sociométrica les coloca en 17.

La escalada de Vox es indudable, pero está por ver hasta dónde lleva a los de Alejandro Nolasco: según GAD3 podrían llegar a los 14 diputados o tener uno menos, acaparando el 17,6% de voto, mientras que Sigma Dos casi clava el pronóstico: 17,5% de voto y de 12 a 14 escaños. Sociométrica, por su parte, les deja en 13, casi doblando su resultado de 2023.

Por debajo de los tres grandes partidos GAD3 coloca a la Chunta Aragonesista , que con una 8,7% del voto podría tener 4 o 5 escaños, Aragón Existe se quedaría en el 4,1% y 2 o 3 diputados e IU-Sumar llegaría al 4,2% pero sólo tendría 1 o 2 representantes.

Los resultados son muy similares a los de Sigma Dos con pequeñas variaciones en el porcentaje de voto y los mismos pronósticos en cuanto a diputados. Finalmente, Sociométrica le da cinco diputados a la CHA, tres a Aragón Existe y sólo uno a IU-Sumar.

Un giro enorme a la derecha

De confirmarse estos resultados, que no difieren en exceso de los que pronosticaban las últimas encuestas publicadas hace casi una semana, el primer dato relevante es el giro a la derecha que habría dado la autonomía: Vox sube con fuerza sin que sea completamente a costa del PP y la mayoría de los dos partidos podría llegar a los 43 diputados, nada más y nada menos que nueve más de la mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE estaría en mínimos históricos, pero sin la presencia de otro gran partido a su izquierda como le ocurrió en su día con Podemos, es decir, toda una debacle.

Por otro lado, otra de las curiosidades de la noche será la distancia entre los socialistas y Vox, que según dónde situemos la horquilla podría ser de sólo tres diputados.

Otros datos importantes son la previsible desaparición de un histórico en la política de la región, el PAR, y de ese Podemos que en 2015 llegó a tener 14 escaños.