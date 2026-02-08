Vox duplica escaños: "Si el PP quiere cambiar de política puede contar con nostros"

El escenario político en Aragón ha dado un vuelco este domingo que confirma la consolidación de Vox como fuerza indispensable para la alternativa. La formación liderada por Santiago Abascal ha cosechado un resultado histórico al lograr 14 diputados, duplicando los siete escaños obtenidos en los comicios de 2023. Con el 17,8% de los votos, los de Alejandro Nolasco no solo se convierten en la llave necesaria para que Jorge Azcón revalide la presidencia, sino que logran hitos significativos como superar al PSOE en la ciudad de Teruel.

El presidente de Vox ha comparecido para valorar los resultados y ha dicho que "el bipartidismo ha perdido siete escaños, justo los que ha ganado Vox". "Los aragoneses quieren más Vox, quieren más del doble de Vox", ha apuntado. Abascal ha asegurado que las respuestas a qué va a hacer Vox tras esta victoria ya se saben desde las elecciones en Extremadura: "Si el PP quiere cambiar de política puede contar con nostros pero si el PP pretende seguir con las mismas políticas y que abandonemos los gobiernos regionales, tiene al PSOE".

Alejandro Nolasco tampoco ha ocultado su satisfacción por los resultados y ha asegurado que "ha ganado el sentido común" y ha perdido "la estafa del bipartidismo", y que "también Aragón quiere el doble de Vox". También se ha alegrado por el retroceso del bloque de izquierdas y ha sido tajante al señalar que los aragoneses han castigado las fórmulas tradicionales: "Ha ganado el sentido común y ha perdido la estafa del bipartidismo. Aragón quiere el doble de Vox".

A pesar de la contundencia de su mensaje, el candidato ha querido felicitar expresamente al Partido Popular por ser la fuerza más votada, reconociendo su victoria en las urnas pero recordando que el mandato de los ciudadanos exige una alternativa real basada en las políticas defendidas durante la campaña.

Este resultado marca la tercera legislatura de Vox en el Parlamento aragonés, dibujando una línea claramente ascendente desde su irrupción en 2019 con apenas tres representantes. La estrategia de Abascal, quien se ha volcado personalmente en la región con casi una treintena de actos desde mediados de enero, ha dado sus frutos emulando el "efecto Extremadura".

Al igual que ocurriera con María Guardiola, el intento de Jorge Azcón de "sacudirse" a Vox convocando elecciones anticipadas —ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2026— ha terminado con un PP que baja en escaños y un Vox que emerge con una fuerza renovada. Esta vez, además, con un candidato conocido y bregado en la gestión: Alejandro Nolasco, quien ya ejerció como vicepresidente autonómico.

El discurso de Vox ha calado profundamente en el electorado aragonés, especialmente en el sector primario. La defensa cerrada del campo frente al acuerdo de Mercosur —que Vox tacha de "traición" apoyada por el PP— y la denuncia de la inseguridad asociada a la inmigración ilegal han sido los pilares de la campaña.Abascal ha insistido durante estas semanas en la "coherencia" de su formación, contrastándola con un PP al que acusan de "decir una cosa en un territorio y la contraria en otro". Ni siquiera las polémicas interesadas sobre el trasvase del Ebro o las filtraciones de audios de cargos regionales en plena recta final han logrado mermar el apoyo a la formación.