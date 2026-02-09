Horas después del cierre de los colegios en Aragón y de la confirmación del nuevo batacazo de Sánchez, Carlos Cuesta analiza los resultados con Carmelo Jordá y Raúl Vilas. El PSOE de Sánchez y Pilar Alegría iguala el peor resultado del partido en la comunidad autónoma. Se desploman a los 18 escaños perdiendo cinco respecto de las anteriores elecciones.

El bloque de la derecha es el que sale reforzado. En conjunto, PP y Vox alcanzan los 40 escaños, perdiendo Azcón 2 y Vox doblando su representación y quedándose en 14 unidades. La población aragonesa ha hablado y le ha dado una amplia mayoría al centro-derecha y ahora es momento de que PP y Vox se entiendan.

Podemos desaparece

La izquierda se hunde. El resultado del PSOE no es el único catastrófico. Izquierda Unida-Sumar obtiene tan solo un escaño y Podemos, con Pablo Iglesias cerrando la campaña en Teruel desaparece por completo del mapa aragonés. Ione Belarra presumió en campaña de recoger "lágrimas fachas" y, tras conocerse los resultados, su partido se ha quedado sin representación parlamentaria.