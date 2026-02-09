Rufián se enfrenta a Junqueras y Otegi e insiste en liderar un frente popular a la izquierda del PSOE

"Disputar el presente para ganar el futuro". Ese es el título del acto que se celebrará en Madrid el próximo 18 de febrero con un cartel de lujo para la izquierda: Gabriel Rufián, el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Emilio Delgado y Sarah Santaolalla, la tertuliana progre por antonomasia.

Santaolalla será la encargada de presentar y moderar a Rufián y Delgado, quienes no ofrecerán un mitin tradicional sino un debate sobre la situación de la izquierda y su futuro. Ese será el primero de un rosario de actos por toda España de Gabriel Rufián, a quien el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos presenta como el político más valorado de nuestro país.

El separatista que sólo iba a estar 18 meses en el Congreso, hasta que Cataluña fuera independiente, y ya lleva una década, pretende alargar su carrera política con o sin la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Oriol Junqueras, su descubridor y patrocinador. La idea de Junqueras era que Rufián representara al independentismo charnego y castellanoparlante. Y eso es lo que ha hecho el noi de Santako –por Santa Coloma de Gramenet, la que fuera su ciudad hasta que descubrió Madrid – hasta ahora.

Todos a la izquierda del PSOE

A partir de este momento, Rufián promueve una operación que según sus planes debería desembocar en una plataforma electoral de todos los partidos a la izquierda del PSOE, separatistas incluidos, con el objetivo de frenar el auge de PP y Vox. Sin embargo, tal proyecto cuenta con muchos enemigos y dos de ellos muy poderosos, el propio Junqueras y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, quien este mismo lunes ha negado cualquier posibilidad de participar en una coalición de partidos de toda España.

Tanto Otegi como Junqueras blanden como argumento que la gobernabilidad de España no está entre sus intereses, a pesar de que ahora mismo condicionan dicha gobernabilidad de forma harto evidente. A primeros de año, Junqueras arremetió en una entrevista en El Periódico de Catalunya contra el plan de "frente popular" de Rufián de esta forma: "Lo que tiene sentido en las europeas, porque la circunscripción es única, tiene menos sentido en unas elecciones en las que hay 50 circunscripciones. En todo caso, dos reflexiones. Una: si alguien tiene alguna propuesta, la puede llevar a los órganos del partido. Y dos: la ciudadanía no espera de nosotros que nos pongamos a hablar de cómo hacemos una candidatura y nos repartimos unas sillas o puestos en una lista. Lo que espera de nosotros es que afrontemos el tema de la vivienda y el tema del transporte público".

La dura descalificación de Junqueras no ha hecho mella en Rufián, quien este mismo lunes utilizaba su cuenta en la red social X para explayarse en estos términos:

1) Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya. 2) Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. 3) Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados. 4) Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente. Y acabo con las mismas preguntas: ¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal? ¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5' para escuchar. Más cabeza y menos pureza.

El argumentario de Rufián será parte, sin duda, del guion del acto que presentará Sarah Santaolalla el próximo 18 de febrero en la sala Galileo, cita que el diputado republicano calentaba en la Sexta el pasado sábado con afirmaciones como "si no nos ponemos de acuerdo en conjunto nos matarán por separado" en alusión a lo que puede ocurrir según él si PP y Vox acceden al poder. El propósito de Rufián es reunirse con otros dirigentes políticos de izquierdas, desde Podemos a Sumar, Bildu y BNG, pasando en Cataluña por la CUP y los Comunes.