El borrado de datos se dispara en la investigación de Begoña Gómez: los mails de Google tampoco están

La moda del borrado de datos avanza. Y lo hace en la investigación del juez Peinado de la actividad llevada a cabo por Begoña Gómez con su cátedra y el software de la Complutense. Los mails clave de Google, una de las empresas que colaboró en el polémico software que se apropió la mujer del presidente del Gobierno, tampoco existen ya – han sido borrados por superar los 18 meses de antigüedad – , y los registros de las reuniones de Devoteam, otra de las compañías vinculadas a la actividad de Begoña Gómez, no pueden certificar quiénes asistieron a las reuniones que se mantuvieron.

Ni actas, ni mails, ni registros de reuniones. La herencia del borrado de móviles – Álvaro García Ortiz, Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera… – avanza. Y lo hace en el caso Begoña Gómez.

Documento Juzgado Madrid del caso Begoña Gómez

Un documento de Google ha dejado claro que hay determinados datos que el juez Peinado no podrá comprobar, al menos por medios normales. "El pasado 18 de diciembre de 2025, el representante legal de "Google" recibió un requerimiento de ese Ilmo. Juzgado con el siguiente objeto: "que en el plazo de 10 días aporten las agendas y las actas de todas las reuniones que tuvieran lugar en relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transforma.org". Señala un documento de Google que hoy reproduce Libertad Digital. "Que, una vez comunicado dicho requerimiento a Google Ireland Limited (sociedad que firmó el acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense de Madrid al que se refiere el mismo), venimos a contestar al requerimiento recibido informando de que, en relación con el proyecto de "plataforma digital albergada en transforma.org", se mantuvieron distintas reuniones entre mayo de 2022 y mayo de 2023, principalmente reuniones de seguimiento con una frecuencia semanal y algunas complementarias a las mismas", admite Google.

Pero, a partir de ahí empiezan los problemas: "En relación con las "agendas y actas de todas las reuniones" mencionadas en el requerimiento, informamos que Google no elaboraba actas ni agendas formales de dichas reuniones convocadas por los distintos participantes del proyecto, sin perjuicio de que, tras dichas reuniones, los distintos asistentes pudieran compartir notas sobre las mismas por correo electrónico".

Pero los mails también tienen un problema: "Respecto de las notas que pudieran haberse compartido por correo electrónico entre los distintos asistentes, como se indicó en la contestación del empleado D. Miguel Rodríguez Bueno de fecha 12 de agosto de 2025, por políticas internas de Google los correos electrónicos con una antigüedad superior a los 18 meses son automáticamente eliminados, por lo que no se tiene ya acceso a ese contenido".

Los problemas de las empresas para aportar información

Y no es la única empresa que tiene problemas con la aportación de información al Juzgado de Peinado: "Aporta en este acto toda la documentación de la que dispone Devoteam Drago, S.A.U. en relación con la documentación solicitada en el indicado Oficio, si bien, para un mejor entendimiento del asunto, es preciso hacer constar los siguientes extremos", señala la citada empresa: "1° En el Proyecto intervenían diferentes Partners, cada uno responsable de un área: Backend, Frontend, Analítica e Infraestructura, siendo Devoteam Drago el Partner responsable de la Infraestructura y servicios de Google Cloud dentro del Proyecto. Los restantes Partners eran Flat101, MakingScience y Mindsait.

La coordinación global de todos los interlocutores inicialmente la realizaba la cátedra de la UCM y, posteriormente, ya iniciado el Proyecto, se introdujo a Deloitte con la responsabilidad de coordinar el Proyecto de forma global". Pero, "Devoteam Drago en ningún momento intervino en la parte funcional de la aplicación, para la que había reuniones independientes en las Devoteam Drago no participó", afirma la empresa. Es más, "se realizaban reuniones semanales de seguimiento con todos los participantes en el Proyecto. Deloitte coordinaba las reuniones, agenda y planning. […] Es importante señalar, en cuanto a los invitados a las reuniones que figuran en dicha relación, que realmente Devoteam Drago desconoce si todos ellos asistieron o no a las reuniones, o si asistieron otras personas que no figuran como invitados".