El comisario europeo de Interior lanza una dura advertencia contra la regularización masiva de Sánchez

El comisario europeo de Interior, Magnus Bruner, ha lanzado una dura advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez por la regularización masiva de 800.000 inmigrantes irregulares en España: "Todos los Estados miembros deben velar por que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la UE", ha dicho.

La intervención se ha producido durante el debate celebrado en el Parlamento europeo a cuenta de este asunto, en base a la petición hecha por PP y Vox para tratar este tema. "La migración sigue siendo una responsabilidad y un desafío compartido por los Estados miembros. Las reglas no permiten modificarlo todo: algunos aspectos siguen bajo jurisdicción nacional, pero la normativa europea debe respetarse", ha dicho Bruner.

Durante su intervención, ha añadido que "existen reglas claras que también se aplican en contextos de regularización nacional. Quien tiene un permiso de estancia en un país y se encuentra en otro debe regresar al Estado miembro que emitió ese permiso. Todo esto debe analizarse en el contexto de las medidas que acaba de anunciar España".

Bruselas, en contra

Bruselas lanza, por tanto, un serio aviso a Sánchez, que nada contracorriente ya que el resto de países europeos está endureciendo sus políticas migratorias. España es el único en promover regularizaciones masivas en estos momentos, lo que tiene un efecto llamada, como demuestran las largas colas de inmigrantes que esperan poder recibir los papeles para después moverse libremente por Europa.

Durante el debate, ha habido quejas también de representantes suecos. Tomás Tobe, del PPE, ha criticado que "regularizar a medio millón de migrantes irregulares es un desafío directo a nuestros esfuerzos comunes por reforzar nuestras fronteras y combatir la migración ilegal". "Tras años de negociaciones políticas, hemos acordado un pacto migratorio para restablecer el orden y evitar la fragmentación", ha recordado.

Y es que la decisión del Gobierno español choca con el Pacto Europeo Migratorio, tal y como publicó Libertad Digital. "El primer ministro (Sánchez) parece vivir en una estrategia alternativa de supervivencia y, al mismo tiempo, su gobierno espera que otros Estados miembros, a través de los mecanismos de solidaridad, asuman la carga, lo cual es inaceptable", ha dicho el eurodiputado Tobe, quien ha pedido a Sánchez "afrontar la realidad y no jugar con Europa" al pagar este precio por seguir en La Moncloa.

Desde el PPE, Dolors Montserrat, ha denunciado, sobre todo, que la regularización se lleve a cabo "a ciegas, sin revisar los antecedentes penales" que se aprueba sin pasar por el Parlamento. "Es una irresponsabilidad", ha denunciado. "En 48 horas esos inmigrantes circularán por Schengen", ha dicho, en referencia al acuerdo de libre circulación que existe en la UE.