El Gobierno esquiva la autocrítica y encarga a Pilar Alegría digerir el batacazo del PSOE

El reproche del expresidente Felipe González, exigiendo autocrítica en el PSOE tras los dos descalabros electorales en Extremadura y Aragón, no ha sido suficiente para que en el Gobierno asuman y reconozcan cuáles han sido los errores después de perder cinco escaños. En el Ejecutivo pasan página y trasladan la responsabilidad de esa autocrítica a la que fuera ministra portavoz, Pilar Alegría. "Si se hace una autocrítica, son unos malos resultados para la democracia, para el progresismo. Dicho esto la propia Pilar Alegría va a hacer una reflexión con el tiempo que sea necesario para analizar estos datos", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra Elma Saiz.

En todo caso, sobre las palabras de González, Saiz no ha querido posicionarse al respecto y se ha limitado a minimizar los dardos lanzados por el expresidente. "El PSOE es un partido democrático donde hay muchísimas voces y la de González es una más", ha afirmado, sin mencionar que el exlíder socialista ha asegurado que es más legítimo pactar con Vox que con Bildu y que votará en blanco si Pedro Sánchez es el candidato en unas elecciones generales.

Desde el partido alegan que no conciben una candidata mejor que Alegría, dada su experiencia en responsabilidades municipales. "Es una mujer comprometida con su tierra y es conocedora de su tierra, conoce bien cuáles son las necesidades". "Cuando se hace una buena oposición se está en buenas condiciones para gobernar. Va a hacer una oposición a la altura", ha avanzado Saiz.

En el PSOE, por ahora y pese a los resultados, defienden la estrategia de los ministros candidatos, siendo la próxima la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Fíjense el despliegue de ministros con medidas tan importantes para proteger a los consumidores, a los vulnerables, para cuidar nuestra sanidad pública. Eso es lo que está haciendo el gobierno, más política frente al intento de avance de la antipolítica", ha lanzado la ministra portavoz.

En todo caso, y pese a las palabras del expresidente Felipe González, que asegura que hay miembros del Gobierno que reconocen haber inflado a Vox para perjudicar al PP, la ministra Saiz no ha dudado en cargar contra los de Núñez Feijóo, a quienes sigue señalando como "los responsables" del auge de Vox, y ha tildado al Partido Popular de "quitanieves", al considerar que "les va abriendo el camino a unas instituciones que Vox quiere destruir".

Moncloa y Ferraz cierran filas con Alegría mientras el presidente del Gobierno aún no se ha pronunciado sobre el duro golpe sufrido por su partido en Aragón.