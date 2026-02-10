Las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón han dejado un mapa político con unas consecuencias pésimas para el partido socialista. Además, han dejado imágenes y mensajes que han acaparado más atención que los propios resultados.

Uno de ellos ha sido el ridículo vídeo protagonizado por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en el que compara a Vox con los Gremlins y que ha terminado convirtiéndose en el símbolo involuntario de una noche electoral especialmente complicada para los socialistas.

Un vídeo que se come el análisis político

En un intento de ironizar sobre el crecimiento de Vox, Montse Mínguez recurrió a una comparación cinematográfica que no ha tardado en circular por redes sociales. "Se multiplican como ellos", afirmó, en alusión a los Gremlins.

El vídeo ha sido utilizado como munición política para subrayar la falta de autocrítica del partido tras una nueva derrota electoral. "Porque Vox nace del Partido Popular y Vox se multiplica con Feijóo", sentencia en el vídeo la portavoz, que alude a lo que, a su juicio, debería servir de advertencia para los populares: "Ese tic-tac de Azcón debería ser el despertador del Partido Popular. Ni agua ni comida para los ultras".

Mientras el foco se desplazaba hacia el vídeo de Mínguez, los resultados confirmaban un escenario esperado en Aragón. El Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada, pero su victoria es incompleta. El adelanto electoral, convocado tras el bloqueo de Vox a los Presupuestos autonómicos, no ha servido para lograr una mayoría absoluta que permita a los populares gobernar en solitario. El PP vuelve a necesitar a Vox para formar gobierno.

Vox crece mientras se le intenta ridiculizar

Paradójicamente, mientras el PSOE recurre a comparaciones patéticas, Vox sale de las urnas claramente reforzado. El partido duplica su representación en las Cortes aragonesas, pasando de 7 a 14 escaños, y se consolida como un actor clave en la política autonómica.

La comparación con los Gremlins, lejos de minimizar a Vox, ha servido para amplificar su presencia y para subrayar una realidad incómoda para el PSOE: el partido al que se pretende caricaturizar es hoy más fuerte que antes de las elecciones.

Más allá del ruido mediático, los datos son contundentes. El Partido Socialista pierde cinco escaños y obtiene su segundo peor resultado histórico en Aragón. Con 18 diputados, la formación evita hablar abiertamente de derrota, aunque el retroceso es evidente y se suma a una cadena de malos resultados territoriales: Aragón y Extremadura.