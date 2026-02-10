'El País' le echa un pequeño capote a Sánchez con una encuesta irrelevante

El sondeo de 40dB que publica este martes El País es el primero que aparece después de las elecciones en Aragón, pero en realidad refleja un momento anterior a la cita electoral aragonesa puesto que el trabajo de campo –2.000 entrevistas online– se realizó entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

Teniendo ese dato en cuenta la información que ofrece queda un tanto desactualizada ya que en los últimos tiempos los comicios autonómicos suelen tener impacto a nivel nacional, que obviamente no se recogería en esta encuesta.

Esto podría abrir ciertos interrogantes sobre el dato más llamativo que ofrece el sondeo, que es una subida de seis décimas del PSOE que rompe la tendencia de caída de tres meses, desde el pasado octubre. Los socialistas estarían en el 27,7% del voto.

Por el contrario, el PP baja tras una trayectoria de varios meses en los que, o bien se mantenía estable o bien incluso se permitía algunas subidas moderadas. Con esta bajada los populares marcan una intención de voto de sólo el 31,2%, un porcentaje significativamente más bajo del que pronostican la mayoría de los estudios demoscópicos, con la excepción de las mamarrachadas de José Félix Tezanos, claro.

En lo que sí coincide el sondeo con la mayoría es en la subida de Vox, si bien en este caso dibuja una tendencia que podría señalar que ese ascenso se acerca a su techo: en el último mes sólo mejora una décima para, eso sí, llegar al 18% de la intención de voto, que sería el máximo histórico de los de Abascal en los estudios de esta firma.

La suma de las dos formaciones del centro derecha roza por tanto el 50% del voto, un porcentaje que se superaría de contar con el 1,6% de SALF. Eso sí, los estudios de 40dB en El País no incluyen una proyección de escaños para saber si la suma de ambos partidos en el Congreso estaría, como en el caso de otros, en el entorno de los 200 diputados.

Muy por detrás de Vox estaría Sumar que, pese a subir cinco décimas en el último mes, todavía está en menos de la mitad del porcentaje de voto que tuvo en 2023: entonces superó el 13% y ahora se quedaría en el 6,4%.

Por su parte, Podemos sube también completando un sondeo positivo para el bloque de la izquierda, si bien los de Montero y Belarra sólo ganan dos décimas.