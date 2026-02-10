El PP creará el 17 de febrero la Comisión sobre Adamuz del Senado "para investigar cómo está la red ferroviaria"

El PP ha anunciado este martes que llevará al próximo Pleno de la Cámara Alta del 17 de febrero la creación de la Comisión de Investigación sobre la situación de la red ferroviaria en nuestro país, anunciada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"El Gobierno está ocultando y engañando a los españoles sobre el estado de la situación ferroviaria en nuestro país", trasladan desde el partido, donde aseguran que "por mucho que diga el ministro que el tren en España vive el mejor momento de su historia, los españoles saben que no es verdad. Saben que se trata de una mentira más del Gobierno de Sánchez".

El anuncio se produce de la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno por este tema, que tendrá lugar este miércoles. Acude semanas después de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida, por las que todavía no ha dado explicaciones, encargado esta tarea a su ministro de Transportes, Óscar Puente, que sigue sin aclarar las causas de los siniestros.

El PP pretende "conocer en detalle la situación de la red ferroviaria en nuestro país". "Los españoles sufren retrasos y cancelaciones en sus viajes e inseguridad en sus desplazamientos. Y todo ello por la negligente gestión del Gobierno de Sánchez y Puente, que han abandonado las infraestructuras ferroviarias y que han priorizado las redes sociales, las mordidas y los enchufes de sobrinas en el Ministerio, en vez de las redes ferroviarias", critican desde el partido, donde recuerdan que el AVE era antes motivo de orgullo.