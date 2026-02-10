Mientras Gabriel Rufián se ha puesto en marcha –con un éxito perfectamente descriptible– para crear su propia alternativa de extrema izquierda de cara a las próximas elecciones, el núcleo duro de la coalición con la que Yolanda Díaz se presentó a los comicios de 2023, anuncia un "proceso para construir una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El proceso se iniciará con un acto el próximo día 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el que participarán "Sumar, Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida", según un comunicado que han hecho público este martes.

En principio, por tanto, se excluye la participación de Podemos, si bien el comunicado habla de "construir una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El propósito de los implicados, según el texto hecho público, es "construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse", aunque no queda claro si esa mención a la plurinacionalidad es una invitación a partidos como ERC.

Los firmantes aseguran que esto "es solo una parte de la tarea", por lo que se muestran dispuestos a "trabajar por un nuevo horizonte de país también desde la organización y la movilización en la calle".

El comunicado reconoce que se está trabajando en esta iniciativa "con discreción desde hace ya varios meses" y que esto se inició "con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que formamos parte del Gobierno de España" y una serie de "grupos de trabajo" cuyo objetivo es avanzar "en una propuesta conjunta, que el próximo día 21 dará su primer paso público con un acto", también conjunto, al que definen como "una invitación y una llamada".

Por último, incluyen en el texto la habitual llamada diciendo que es el momento de "la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida", propósitos que luego suelen sustituirse por cruentas batallas por los mejores puestos de las listas electorales.

Finalmente, el comunicado termina con la advertencia de que "es el principio, es el primer paso" y de que va a ir "mucho más allá".

¿Sumar 2.0?

Este nuevo "proceso" recuerda mucho a la creación del propio Sumar, que llegó tras lo que Yolanda Díaz llamó "un proceso de escucha" que consistió en un año de actos públicos y acabó fructificando en una plataforma electoral que llevó a la hoy vicepresidenta tercera como candidata y logró un 12,3% del voto y 31 diputados, de los que después se desgajó el grupo de Podemos – que entró a formar parte de la coalición a último momento – primero con cinco escaños y más tarde con cuatro, al dejar su acta Lilith Verstringe.

Sin embargo, el proyecto parece como mínimo estancado y quizá definitivamente hundido como baza electoral: las encuestas pronostican una auténtica debacle para Sumar a nivel nacional, dándole como media una intención de voto de, aproximadamente, la mitad de su resultado en 2023 y, mientras tanto, los últimos procesos electorales autonómicos se han saldado con sonoros fracasos: en las gallegas de 2024 no lograron ni entrar en el parlamento regional, en las europeas de pocos meses después se quedó en un pírrico 4,67%, en las extremeñas de diciembre ni siquiera logró presentarse y en las de Aragón de este domingo no han llegado al 3% y han obtenido un único diputado.

Parece difícil que una combinación diferente de los mismos ingredientes mejore mucho esas tendencias, pero a partir del 21 de febrero veremos por qué camino va este Sumar 2.0… y si cuenta o no con Yolanda Díaz como cabecera de cartel.