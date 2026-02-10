Un PP descolocado con Vox se replantea su relación para desgastarles: "¿Por qué no gestionan Sanidad?"

El Partido Popular toma conciencia de que Vox ha venido para quedarse y la corriente les impulsa sin freno. "La gestión no vende, sólo moviliza el castigo a Sánchez, hay ganas de ajustar cuentas", resumen en la cúpula para explicar su ascenso, del que también responsabilizan al PSOE por jugar a la polarización y a inflar a los de Santiago Abascal con el objetivo de perjudicar a Alberto Núñez Feijóo.

De momento, se evita la autocrítica por un adelantado electoral que no ha logrado librarse de la dependencia de Vox y aprovechar el hundimiento del PSOE. Pese a haberse instalado cierta sensación de frustración, el partido intenta cerrar filas con la dirección nacional y los candidatos regionales, conscientes de que no hay una fórmula mágica para frenar a Vox y el fenómeno afecta a todos.

Los errores cometidos por Guardiola fueron enmendados por Azcón y, sin embargo, el resultado fue muy parecido, con el PP perdiendo escaños, lo que desconcierta al partido sobre qué estrategia adoptar para frenarles. En Castilla y León los de Abascal ya parten del 17,6%, por lo que será fundamental conocer si ese es su techo o están en disposición de seguir creciendo y amenazan la hegemonía del PP. Con ese porcentaje, el PP asume que peligran todas las mayorías absolutas.

"Hay que perfilar algunas ideas y estrategias, pero seguimos liderando la derecha y doblamos a Abascal, no hay alternativa al PP", destacan cargos del partido para poner en valor que son la única derecha tradicional de Europa que resiste el envite de los nuevos partidos conservadores. En cualquier caso, los barones del PP toman ya nota de lo ocurrido y se preparan para unas negociaciones muy difíciles en las que temen que Vox juegue a bloquear para seguir subiendo.

Gestionar problemas sin pretensiones

Los presidentes autonómicos empiezan a replantearse su estrategia con los de Abascal, después de sentir alivio cuando salió de los gobiernos. "¿Por qué no piden consejerías como la de Sanidad o Políticas Sociales que gestionan problemas reales de los españoles?", se preguntan. En Extremadura, Vox pide Agricultura, Industria e Interior, como publicó Libertad Digital. Se trata de tres carteras que manejan mucho presupuesto y permiten la exhibición pública.

Sanidad, sin embargo, es una cartera de gestión pura, con escaso margen para cuestiones ideológicas, y que da muchos quebraderos de cabeza, como ocurrió con la crisis de los cribados en Andalucía. Algo similar sucede con políticas sociales, donde Vox podría encargarse, por ejemplo, de los menas, motivo que esgrimió para romper con el PP por acogerlos.

"Vox tiene que remangarse y asumir responsabilidad", advirtió Jorge Azcón al llegar a la sede de la calle Génova. Feijóo también les pidió "responsabilidad" y "no bloquear el cambio", especialmente por lo que ocurre en Extremadura. La propia Guardiola mostró su enfado y sugirió que la falta de acuerdo se debe al reparto de cargos porque coinciden "en el 90% de las medidas". "Que publiquen sus exigencias", les retó de nuevo.

El PP da por hecho que las negociaciones en Aragón podrían encauzarse más fácilmente que en Extremadura, donde la mala relación de Guardiola con Abascal dificulta el acercamiento. Azcón, sin embargo, tiene una relación "cordial" con los de Vox, pero su crecimiento hace prever que encarecerá mucho su apoyo, imprescindible para la investidura en la que no les sirve sólo con una abstención.

El calendario en ambas regiones va muy parejo. El 3 de marzo tendrá lugar la primera sesión de investidura de Guardiola. Ese día se constituyen las Cortes de Aragón, cuya primera votación debe producirse antes del 15 de abril. Si ninguna comunidad alcanza un acuerdo antes del 3 de mayo, habrá repetición electoral y ambas votarían el mismo día, el 28 de junio.