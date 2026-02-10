Zaragoza tiene fama de ser una de las poblaciones más representativa del voto medio español. Lo mismo que ocurre en EEUU con Ohio, al que consideran espejo del voto medio de los estadounidenses. Es verdad que esa característica se hace más evidente en las votaciones nacionales. Pero, pese a ello, el análisis de su tendencia de voto es importante para entender el avance de la derecha en toda España y el desplome generalizado de la izquierda tras las elecciones de Extremadura y la últimas de Aragón. Y Zaragoza ha marcado una tendencia aún más de derechas que la de todo Aragón: un 55% de los votantes optan por la derecha. El resto se divide entre voto de la izquierda y local.

La debacle de la izquierda a nivel nacional puede ser aún mayor de la observaba en las elecciones de Aragón. La provincia más representativa del voto medio español en Aragón –y en toda España– es Zaragoza. Y justo allí los resultados de la derecha son aún más llamativos que en el resto de Aragón.

En porcentaje de voto, el PP ha obtenido en Zaragoza el 35,33%, más de un punto por encima del dato de todo Aragón. Y Vox ha logrado un 17,36%, medio punto por debajo de su resultado en la media de Aragón. Pero el saldo final es de medio punto adicional para la derecha. Todo ello sin contar con que en Zaragoza, SALF, el partido de Alvise Pérez y ubicado en la derecha, ha tenido un resultado del 2,92% de los votos pese a que, la no llegar al 3%, se haya quedado sin escaño.

En resumen, que el voto de la derecha en Zaragoza llega nada menos que al 55,6% del total, siendo el territorio más representativo del voto medio nacional en toda España.

La izquierda y el voto local

La izquierda, por su parte, no se lleva todo el resto del voto. Y es que Aragón Existe – derivada de Teruel Existe no es partido netamente de izquierdas sino claramente local – Y Existe se ha llevado 2,55% del voto. En resumen, que asumiendo el esquema de que Zaragoza es el Ohio español a efectos de medias de votos nacionales, el resultado en el conjunto de España de la derecha puede ser aún mayor que el visto hasta ahora y el resultado de la izquierda aún más bajo del detectado en Extremadura y Aragón.

Como ha destacado ya Libertad Digital, todas las claves de estas elecciones y del panorama internacional apuntan a que hay una tendencia global que está clara y que se repite prácticamente en cualquier lugar del mundo: tras décadas de un férreo dominio ideológico y cultural de la izquierda –y de una izquierda cada vez más radical– la derecha se ha rearmado políticamente y está logrando un claro avance electoral.

Contexto global y el desgaste del PSOE

Por otro lado, es obvio que el sanchismo no sólo ha desgastado al PSOE, sino que está también dinamitando a sus socios: estar cerca de Pedro Sánchez se está convirtiendo en un motivo de descenso político generalizado que se extiende a Sumar o Podemos. De ahí, iniciativas como la extraña propuesta lanzada por Gabriel Rufián de unirse todos en una candidatura de izquierdas al margen del PSOE. Y todo ello en una tendencia mundial de caída de la izquierda ante el fracaso de sus recetas, que han acabado en la imposibilidad del acceso a la vivienda, el saqueo fiscal, el derroche generalizado, el fracaso de los mismos servicios públicos y una dictadura del pensamiento contra la que se rebelen, especialmente, los jóvenes.