Abascal, a Sánchez: "Por qué su mujer no ha entregado el pasaporte al juez"

Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los accidentes de Adamuz y Rodalies, con 47 muertos en total, y de fallos técnicos y operativos que han afectado a la seguridad y al funcionamiento del servicio en distintas líneas ferroviarias del país.

El pleno del Congreso ha vuelto a convertirse en un cruce de acusaciones por corrupción entre el Gobierno y Vox. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar "podrido de corrupción, de traidores y de mentiras" durante su réplica en el debate sobre el accidente de Adamuz y la política internacional.

Abascal ha dirigido buena parte de sus críticas al entorno del presidente, aludiendo a los casos de corrupción que afectan a su esposa: "No le ha bastado TikTok, no le han bastado los libros ni la música para tapar que la corrupción mata, para tapar los crímenes de este Gobierno, para tapar el hecho de que la señora del presidente del Gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez. ¿Qué ciudadano sería capaz de hacer eso? ¿Qué ciudadano español que nos esté escuchando es capaz de negarse a dar el pasaporte a un juez? Bueno, el señor Sánchez es capaz de hacerlo", ha denunciado.

La respuesta de Sánchez no se ha hecho esperar. El presidente, señalado por distintos casos que afectan al Gobierno, al PSOE y a su círculo más próximo, ha contraatacado calificando a Abascal de "torquemada" y acusando a Vox de incurrir en prácticas irregulares antes incluso de haber gobernado.

"Es que hace poco, supimos a través de la prensa que, su principal asesor, un tal Méndez Monasterio, cobra 27.700 euros al mes de Vox por sus servicios. ¿Es cierta esta información? porque yo la pregunta que me hago es: si esto es lo que cobra el asesor, ¿cuánto cobra el asesorado?", ha planteado Sánchez, en plena escalada de Vox tras sus resultados en Extremadura y Aragón.

"Al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia, porque 26.700 euros al mes no es la España que madruga", ha apostillado, al tiempo que recordaba que la organización juvenil Revuelta, próxima a Vox, ha sido acusada de desviar fondos destinados a los afectados por la dana.

El jefe del Ejecutivo ha rematado su intervención elevando el tono: "¿Y viene aquí a la tribuna a dar lecciones de qué, señor Torquemada. Si usted no puede dar lecciones de nada; si ustedes no han llegado a gobernar y ya están corrompidos", ha lanzado, estando al frente de un partido cuyos dos últimos secretarios de Organización han ingresado en prisión y cuya sede está siendo investigada por presunta financiación irregular.