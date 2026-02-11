Ana Vázquez acorrala a Marlaska baliza en mano

En una dura intervención parlamentaria, la portavoz de Interior del GPP en el Congreso, Ana Vázquez, ha cargado contra la gestión del Ministerio del Interior, comparando la situación actual del país con la de "un coche averiado parado en el arcén". Para la diputada, las nuevas balizas V16 no son una medida de seguridad, sino el "símbolo del despropósito del Gobierno".

Vázquez ha criticado que el Ministerio haya invalidado el uso de los triángulos tras años de vigencia. "Si fuera estrictamente por seguridad, las tendrían que haber regalado", sentenció mientras mostraba un dispositivo encendido. La portavoz denunció que esta transición supone un gasto adicional para las familias, advirtiendo además de las carencias técnicas del aparato: "Su luz apenas se ve de día y la batería puede agotarse antes de que llegue la grúa".

Pese a las promesas iniciales de no sancionar, la diputada popular aseguró que ya se están imponiendo multas de 80 euros a los conductores que no disponen de la baliza homologada.

Sombras de corrupción: "¿Un nuevo caso Koldo?"

El Partido Popular pone el foco en la falta de informes independientes y en los beneficiarios de este cambio normativo. Según Vázquez, el proceso ha favorecido a una red china investigada por blanqueo, a una pequeña sociedad adjudicataria de un macrocontrato para la Guardia Civil y al líder del PSOE en Pontevedra, vinculado a la empresa que impulsó el dispositivo.

Asimismo, cifró en 300 millones de euros lo recaudado mediante el IVA de estas ventas. Unos fondos que, según su denuncia, no se destinan a la investigación contra el cáncer o la ELA, sino a "sostener la corrupción política del Gobierno de Sánchez".

Críticas a Marlaska por la tragedia de Barbate

Finalmente, Ana Vázquez tuvo palabras de recuerdo para Miguel Ángel y David, los guardias civiles asesinados por narcos en Barbate, coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte. La portavoz lamentó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sigan "abandonadas" mientras los narcotraficantes "campan a sus anchas".

"Y Marlaska sigue sin asumir responsabilidad", concluyó, señalando directamente al Ministro del Interior por la falta de medios en la zona.