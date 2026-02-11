Cayetana pregunta a Albares sobre los lazos de Zapatero y sus hijas con Huawei y Plus Ultra

La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha preguntado hoy al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al que dirigió "dos preguntas sobre su jefe, Zapatero: ¿en calidad de qué se reunió con Huawei en plena tramitación de la Ley de Seguridad 5G y en calidad de qué cobró medio millón de euros de una empresa fantasma ligada al rescate de Plus Ultra? Y no me diga que de consultor planetario".

"Yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes" le ha respondido en primera instancia Albares, y hizo una referencia a unas supuestas relaciones de Epstein con Aznar.

En la réplica, Álvarez de Toledo, tras reprochar que sigan sin responder a las preguntas de la oposición ha insistido en preguntar sobre Huawei, y en si medió ante el Gobierno "a cambio de qué". "Porque no es un episodio aislado: coches eléctricos, infraestructuras sensibles, las escuchas judiciales. Sánchez pulveriza los consensos europeos, para promover los intereses chinos. Se erige ahora en azote de los tecnoligarcas, pero ejerce de lacayo de una tecnodictadura, es el troyano de China en Europa".

"Y dos, Venezuela. ¿En calidad de qué cobró tras el rescate de Plus Ultra? ¿De príncipe y blanqueador de Delcy? ¿De chantajista en jefe del chavismo? ¿De avalista del ideólogo de la tumba? ¿O quizás de comisionista?"

Recuerda la popular la exclusiva de El Mundo sobre que el amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra, justo la cifra que percibió Zapatero. Y señaló que las hijas del expresidente también cobraron de ese empresario y de Huawei. "Como diría Steve Jobs: Join the dots. La política exterior española al servicio de la corrupción socialista".

Continuó la diputada popular: "Señor Albares: bravos con Musk, dóciles con Delcy, duros con Telegram, complacientes con Pekín. Lo que ustedes detestan de las redes no son los bulos, es la libertad, y la prueba es usted mismo. La APM condena sus vetos y coacciones a la prensa: usted pidió la cabeza de la corresponsal diplomática de Europa Press. Usted se refugia en las redes para no rendir cuentas. Al final resultará que el verdadero tecnodéspota no está en Silicon Valley sino en el Palacio de Santa Cruz".

"Y un apunte final sobre sus insinuaciones. Aznar no conoció a Epstein, no. Pero Sánchez sí emparentó con Sabiniano. Ahora no recuerda si su suegro le financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos. Tiene mejor memoria Santos Cerdán: ante el juez habló directamente de las saunas del señor presidente del Gobierno. Y así se derritió el PSOE".