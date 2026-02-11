El PP aclara que "la única opción posibilista" en Extremadura es Vox

El Partido Popular mantiene su preferencia por gobernar en solitario, aunque es consciente de que las urnas dictan que debe pactar con Vox. Después de que la presidenta en funciones, María Guardiola, desvelara que contactó con el PSOE para pedirle su abstención, en un intento por no depender de Vox, Génova respalda esta postura aunque aclara que "la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma".

"Nosotros, con carácter absolutamente general, preferimos gobiernos en solitario antes que entregar poder a otros partidos", defienden, a pesar de admitir que los socialistas ya dejaron clara su postura el 23-J, cuando Pedro Sánchez armó una mayoría de investidura pese a haber perdido las elecciones, no dejando gobernar al más votado. El PP recuerda que el PSOE puede demostrar hasta qué punto le preocupa, supuestamente, "la ultraderecha" dejándoles gobernar.

Como ejemplo, recuerdan que en Cantabria el PRC les permitió gobernar sin tener que hacer una coalición. "Preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos pero eso solamente pasaría por las abstenciones de formaciones políticas que entiendan que hemos ganado las elecciones y que nos corresponde formar gobierno", añaden fuentes del PP, ante el revuelo generado por la posibilidad de que exploren la abstención del PSOE antes que un gobierno con Vox.

El ascenso de Vox

Después de la negativa del PSOE a abstenerse, que pidió Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guardiola se ha reunido en tres ocasiones con Vox, sin llegar a un acuerdo. Los de Abascal piden entrar en el gobierno, en el legislativo y tener presupuesto. El PP no ha hecho públicas las negociaciones, pero Libertad Digital publicó que los de Abascal pidieron tres consejerías.

"Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada solo nos queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo. Y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno. Con el PSOE evidentemente no queremos gobernar", defienden en la dirección nacional del PP, mostrando su apuesta por pactar con los de Santiago Abascal, que no se lo está poniendo nada fácil a María Guardiola, con la que mantienen mala relación.