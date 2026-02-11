El PSOE extremeño se rompe ante la investidura de Guardiola

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que fue portavoz de campaña de Miguel Ángel Gallardo y que ahora no tiene "ninguna responsabilidad orgánica" en el PSOE de Extremadura, ha defendido que "somos un partido de gobierno" y que, por tanto, la solución para evitar una repetición electoral pasa por que María Guardiola "tome la iniciativa, llame al PSOE y ofrezca "un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad" a través de su abstención si finalmente fracasan las negociaciones entre PP y Vox. Eso sí, no a cambio de nada, sino con el requisito previo de que los socialistas pongan "sus condiciones encima de la mesa para tener una gobernabilidad", ha señalado en una entrevista en COPE el dirigente socialista regional con mayor poder institucional en estos momentos.

Esta misma petición la hizo en diciembre Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, en el Comité Ejecutivo Extraordinario tras el batacazo electoral.

El alcalde de Mérida considera que lo "lógico" es que Guardiola llame a negociar al PSOE si "fracasa" el acuerdo con Vox. Sin embargo, desde la gestora puesta por Ferraz en manos del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, rechazan entrar en negociaciones. Fuentes socialistas extremeñas subrayan que no quieren ser el segundo plato y aseguran que una llamada tan tardía de María Guardiola sería "una falta de respeto".

Estas mismas fuentes sostienen que el acuerdo entre PP y Vox llegará tras las elecciones en Castilla y León, por lo que, por ahora, no contemplan una repetición electoral. La divergencia de opiniones se produce en un momento en el que la postura del PSOE se mira con lupa, sobre todo después de que el expresidente Felipe González admitiera que miembros del Gobierno le han reconocido que están inflando a Vox para perjudicar al Partido Popular.

El PSOE de Extremadura sostiene que Guardiola no ha tratado de contactar con ellos desde el pasado mes de diciembre, cuando se puso en marcha la gestora tras la salida de Miguel Ángel Gallardo, y califican esa única llamada como "cordial".