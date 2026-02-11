El PSOE menosprecia la figura de Felipe González y lo relega a "una voz más"

La actitud del Gobierno de Pedro Sánchez frente a los expresidentes varía en función de si estos adoptan una posición avalista o, por el contrario, crítica. Mientras la mediación internacional de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente en el caso de Venezuela, es vista con buenos ojos por el Ejecutivo, que "reconoce y valora" su papel como interlocutor, quienes cuestionan el rumbo político del sanchismo son empujados a la irrelevancia.

Es el tratamiento que el Gobierno ha dispensado a Felipe González tras sus declaraciones en Los Desayunos del Ateneo este martes. El expresidente socialista advirtió de que "España no funciona", cuestionó la legitimidad de los pactos del Gobierno con Bildu y aseguró que votaría "en blanco" si el próximo candidato socialista vuelve a ser Pedro Sánchez.

Ante la dureza de estas palabras, el Ejecutivo optó por enfriar la polémica. La ministra portavoz se limitó a subrayar que el PSOE es un partido democrático en el que conviven distintas sensibilidades. "Y la de Felipe González es una más", zanjó, en un intento evidente de restarle peso político.

Más beligerante se mostró el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que respondió con ironía a las críticas del expresidente. "Que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por donde cogerlo", sentenció López, evocando el apodo que Txiki Benegas otorgó en su día a González. Lejos de asumir el fondo de la advertencia lanzada por el exjefe del Ejecutivo, López blindó la figura de Sánchez, al que definió como "no sólo el referente de la izquierda en España, sino en el mundo", y como "la voz más valiente".

"Hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país", añadió López en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, donde también atribuyó el batacazo electoral en Aragón a que parte del electorado de izquierdas se quedó en casa.

Fuentes socialistas aseguran encajar las críticas de González con normalidad. Admiten la pluralidad de opiniones, pero evitan amplificar un debate interno que podría agrandar aún más las grietas de un PSOE cada vez más tensionado.