Tenso repaso de Ana Rosa Quintana a Esther Palomera: "Yo protejo a mis reporteros"

Felipe González acudió en la mañana del martes 10 de febrero al Ateneo de Madrid para participar en un desayuno organizado por periodistas. Después del acto, un reportero de El programa de Ana Rosa intentó realizar en directo una pequeña entrevista al exsocialista; sin embargo, Esther Palomera, colaboradora del programa, no permitió esta acción. Un hecho que enfadó a Ana Rosa y sobre el que han hablado durante la emisión de este miércoles.

"Primero, respecto a ayer, te estabas inquieta por preguntarme qué papel había jugado yo ahí. Me conoces desde hace 20 años en el ámbito profesional, incluso en el personal. Tú y yo tenemos una relación que va más allá del lado profesional, aunque la gente crea que no, pero es así", ha comenzado diciendo Esther Palomera.

"Yo ayer tenía un papel de periodista, como los once periodistas que construimos este formato de entrevista en los desayunos del Ateneo. En ese formato decidimos, en todas las entrevistas que hemos hecho, con el invitado que no se hacen canutazos a la entrada", ha asegurado defendiendo la postura que mantuvo.

"¡Si se hicieron mil!", ha reprochado rápidamente Ana Rosa Quintana a la colaboradora. "Antes de entrar, antes de que tú aparezcas en escena le habían hecho diez canutazos", ha insistido la presentadora del programa. Esther Palomera ha seguido con su explicación: "Si me permites, Felipe González no contestó a ninguna de las preguntas de esos canutazos porque estaba pactado con él". A lo que, de nuevo, Ana Rosa Quintana no ha dado crédito: "¿Perdona? ¿Te lo pongo?", ha desafiado.

Un tira y afloja continuo

"En segundo lugar, Ana, el formato de esos desayunos lo decidimos los que formamos parte de esos desayunos. De la misma manera que yo no me pongo desde esta mesa a hacer preguntas cuando tú tienes un invitado en el sillón porque es la dirección de este programa quien decide cómo es el formato de las entrevistas, allí también", ha afirmado. Y ha señalado: "Por cierto, el redactor de este programa podía haber hecho preguntas durante la entrevista, al final de nuestra entrevista, como hicieron otros medios de comunicación".

En esos momentos, la presentadora ha sostenido que Toño García sí realizó la pregunta, algo que desmiente la colaboradora al asegurar que "no estaba dentro de la sala para hacer preguntas", ya que ellos leen las preguntas de sus compañeros y "él no lo hizo". "Mira, vamos a ver, Esther, esto al público no le interesa nada. A mí me parece muy bien que tengáis un formato, y yo respeto el formato. Felipe González, entra. ¡Están todos los compañeros!", ha dicho Ana Rosa. "No contesta nada", ha porfiado y cortado la frase Esther Palomera.

"No es verdad. Es que tú no estabas. Es que lo hemos dado en directo. Y a mí me parece que hay muchas formas de decirle a un compañero, ‘Oye, compañero, ¿te importa un eso?’ No pararlo así. Y a mí me parece que sois tan periodistas, los que organizáis el formato, como los reporteros que están en la calle. Y si vosotros protegéis vuestro formato, yo protejo a mis reporteros", ha zanjado el asunto Ana Rosa Quintana.