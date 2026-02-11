Feijóo noquea a un Sánchez impasible por Adamuz: "Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados un mes después del trágico accidente ferroviario en Adamuz, tras haber priorizado su presencia en la campaña electoral de Aragón. En una intervención sin límite de tiempo, que, sin embargo, ha sido la más breve que se le recuerda, apenas 30 minutos, Sánchez no ha aportado nueva información sobre las causas del siniestro, tampoco ha asumido responsabilidades y se ha limitado a afirmar que los protocolos "no son infalibles".

Sánchez ha defendido la gestión de su Gobierno y del ministro Óscar Puente, pese a sus cambios de versión, al tiempo que ha tratado de restar importancia a la situación ferroviaria de los últimos días al asegurar que "las incidencias no son anomalías ni disfuncionalidades", justificando que forman "parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado".

"Este Gobierno va a estar al lado de las víctimas y de sus familias. Hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta", ha señalado el presidente, quien ha recordado a las 46 personas fallecidas con frialdad: "A pesar de sus problemas, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo", ha defendido.

En un intento por eludir responsabilidades tras haber tenido que cancelar el Homenaje de Estado convocado a finales de enero, a petición de las familias de las víctimas, Sánchez, que como viene siendo habitual ha recurrido al término "bulo", ha enumerado la media docena de nuevos organismos que el Gobierno prevé crear como consecuencia del accidente.

"Vamos a crear un comité para la armonización y coordinación en la gestión compartida de la seguridad, un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de la velocidad y también de la infraestructura y otro grupo de alertas meteorológicas como consecuencia de la realidad climática que tenemos cada vez más grave", ha dicho.

Feijóo, demoledor

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado su turno de palabra reprochándole su falta de humanidad con las víctimas. "¿Cómo puede venir a hablar de 47 muertos con semejante sensibilidad? le ha dicho a las familias que ha disminuido usted el 11% de los accidentes"; "hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas"; son algunos de los reproches.

En una de las intervenciones más duras y contundentes que se le recuerdan al líder del PP, Feijóo ha aportado datos, ha lanzado preguntas que siguen sin respuesta, ha desmontado las excusas del Gobierno y ha exigido transparencia sobre las causas del accidente.

"Es el método del galgo de Paiporta, eludir sistemáticamente su responsabilidad política"; "¿qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo y qué tiene que pasar para que sus socios se lo exijan?"; "encargue a sus abogados que lo miren todo porque les va a hacer falta", remataba Feijóo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha optado por abordar en su intervención todos los asuntos de actualidad que se han quedado aparcados por la falta de actividad parlamentaria. Desde Groenlandia, a la prohibición de las redes sociales o Venezuela, dedicando también algo de tiempo a Adamuz. "La corrupción, mata", ha repetido en varias ocasiones.

"No hay luto ni cortesía política que nos impida decir que la corrupción, mata", "Adamuz fue un crimen, no sólo un accidente, donde espero que respondan ante los tribunales", ha dicho. Es de las pocas intervenciones en los últimos meses en la que ha evitado envestir al PP. Tampoco Feijóo ha arremetido contra Abascal, a pesar de la disputa política que mantienen por las negociaciones en Extremadura.

Sumar desnortado

Fuera de la realidad, en un tono que podría percibirse como distante respecto a las víctimas de Adamuz, y en pleno contexto de crisis interna con la creación de la segunda fase de Sumar, ha intervenido la portavoz parlamentaria del espacio de Yolanda Díaz, Verónica Barbero, quien ha iniciado su discurso mostrando "su solidaridad" con las personas afectadas en Andalucía por las borrascas para defender que "la crisis climática existe".

Barbero ha agradecido al presidente Sánchez y al ministro Puente "la transferencia y el talante con el que nos han informado en esta Cámara" respecto al trágico siniestro del pasado 18 de enero. Lejos del cometido de la intervención, Barbero ha aprovechado para reivindicar algunas de sus principales propuestas, instando al Gobierno a sustituir las cuentas institucionales de X por una plataforma "segura y transparente". Asimismo, ha centrado parte de su intervención en reclamar la "prorroga de congelación de los alquileres", y ha censurado a los partidos de la oposición por "hacer reverencias a los poderosos y dar la espalda a su pueblo" mencionando el caos de los propietarios.