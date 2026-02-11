El secretario de Estado de Telecomunicaciones y antiguo director adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, ha dejado vendido a Santos Cerdán. Los vídeos de su declaración ante el juez, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, dejan claro que Hernando ha usado como coartada que acudió a la reunión de la cloaca con Leire Díez porque le "llamaron de la Secretaría de Organización" del PSOE. Y ese era el cargo de Cerdán en aquel momento.

Antonio Hernando aseguró en esa declaración ante el juez que "me llamaron de la Secretaría de Organización, una persona de allí. No sé si por indicación de Santos Cerdán". Pero lo cierto es que, pese a la supuesta duda o pretendido olvido, es impensable que el principal órgano de mando del partido por debajo de Pedro Sánchez – comandado por Cerdán en aquel momento – pudiera llamar a un miembro del Gabinete personal de Sánchez en Presidencia sin que diera la orden el propio Cerdán. De hecho es literalmente implanteable que todo ello ocurriera sin que tuviera pleno conocimiento el propio presidente del Gobierno.

Hernando dio más detalles un tanto inverosímiles. Aseguró que no preguntó nada de por qué estaba Leire Díez en esa reunión – pese a no tenerla ubicada en nada cercano a ese tipo de tareas –, que no volvió nunca a hablar de la reunión, que no reportó nada ni con el partido ni con nadie de Presidencia del Gobierno, ni siquiera con su jefe directo en Presidencia, Óscar López. Y todo ello, pese a considerar que la información era "grave" porque aludía a un "espionaje".

La declaración de Hernando

El ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, sin embargo, reconoció en esa sede judicial que mantuvo la reunión con la fontanera socialista Leire Díez. En esa conversación, según confirmó, también estuvieron presentes el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano, que sigue en la secretaría de Organización del partido a día de hoy.

Hernando declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Zamarriego, en el marco del caso que investiga las cloacas del PSOE. El magistrado llamó a declarar a Hernando como a Cerdán después de reconocer Leire Díez –que se encuentra imputada por supuestos intentos de soborno para frenar la investigación de causas que afectaban al presidente del Gobierno— que se reunió con ellos.

Hernando confirmó, como ya había publicado Libertad Digital, que en esa reunión también se encontraba Juanfran Serrano, como ya se ha señalado. Serrano es un dirigente socialista jienense que sigue manteniendo su cargo en el partido a pesar de su extrema cercanía a Cerdán y el abandono de este último de la formación tras ser señalado como supuesto cerebro de la trama Koldo en el caso de adjudicaciones de obra pública a dedo a cambio de mordidas.