Iker Jiménez responde a Sánchez y le reta a ir a "Horizonte" sin preguntas pactadas para desmontar los "bulos"

La polémica se ha desatado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Durante su réplica en el pleno en el que se ha debatido sobre el caos ferroviario y las tragedias de Ademuz y Gélida, Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra la oposición y contra determinados medios de comunicación. Pero en esta ocasión ha ido más allá y ha señalado directamente a un periodista concreto: Iker Jiménez.

En su intervención, el presidente ha criticado lo que ha definido como un "patrón de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad" y ha asegurado que ese discurso lo replica el Partido Popular "sin ningún tipo de escrúpulo". En ese contexto, ha mencionado expresamente al presentador de Horizonte.

Sánchez ha acusado a dirigentes populares de reproducir "los mismos bulos que hizo la ultraderecha" y ha afirmado que "dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro de Iker Jiménez". Finalmente, ha rematado su intervención con una frase que ha provocado una inmediata reacción: "Sí, es muy triste, es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia, hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa".

La respuesta

La contestación no se ha hecho esperar. Iker Jiménez ha respondido públicamente y ha optado por una vía inesperada: invitar al presidente del Gobierno a su programa.

"Le tengo tanto respeto señor presidente que yo le invito aquí cuando usted quiera al programa Horizonte", ha afirmado. Lejos de mostrar enfado, ha asegurado que le ha sorprendido que el presidente le haya otorgado tal relevancia desde la tribuna del Congreso.

El periodista ha defendido la filosofía de su espacio, subrayando que en Horizonte "no hay textos, no hay guiones yo no estoy leyendo nada nunca". También ha explicado que los colaboradores que participan lo hacen con libertad y que el programa está abierto a cualquier profesional que quiera aportar información.

Sin guion y sin preguntas pactadas

Uno de los mensajes centrales de su respuesta ha sido la propuesta de un cara a cara sin filtros. Iker ha planteado que Sánchez podría acudir al programa para hablar abiertamente sobre "todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación"

Ha insistido en que no se trata de un reto ni de una provocación, sino de una entrevista "sincera, normal", con las preguntas que —según ha señalado— formularía cualquier ciudadano. En ese sentido, ha recordado que es "el presidente de todos los españoles" y que un diálogo abierto podría resultar enriquecedor.

Además, ha subrayado que compite en una franja complicada, frente a grandes profesionales, pero que su apuesta ha sido siempre la misma: "la libertad y la investigación".

"No quiero hacer de esto una tormenta"

Iker ha querido rebajar la tensión y ha asegurado que no pretende convertir el episodio en una guerra mediática. "No quiero hacer de este tema ningún tipo de tormenta porque me he quedado muy sorprendido, la verdad", ha señalado.

También ha apuntado que el país tiene problemas de mayor calado como para centrar el foco exclusivamente en este cruce de declaraciones.