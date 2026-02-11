Koldo y Ábalos quieren evitar por todos los medios que se celebre su juicio

La audiencia previa que se celebrará este jueves antes del juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García marcará un momento clave en el desarrollo de este procedimiento judicial de gran relevancia pública y política. Esta fase procesal, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene como objetivo principal depurar el proceso antes de la vista oral, resolviendo cuestiones técnicas y delimitando con precisión el marco del juicio.

Durante la audiencia previa, las defensas de Ábalos y Koldo expondrán sus posiciones sobre posibles nulidades, excepciones procesales o vulneraciones de derechos fundamentales que, a su juicio, pudieran haberse producido durante la instrucción. Asimismo, se debatirá sobre la admisión definitiva de las pruebas que se practicarán en el juicio, incluyendo documentación, testificales y periciales, lo que permitirá concretar los hechos que serán objeto de valoración por el tribunal.

En el caso de Ábalos y Koldo, la audiencia previa adquiere especial importancia debido al impacto institucional del procedimiento y a la complejidad de los hechos investigados. El Gobierno de Sánchez podría quedar más señalado aún.

Se trata de un trámite que puede condicionar de manera decisiva el desarrollo posterior del juicio, ya que de sus resoluciones dependerá tanto el alcance de las acusaciones como la estrategia de las defensas. Es posible que alguna de las partes solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa, o plantee la exclusión de determinadas pruebas consideradas improcedentes. A pesar del intento de ambos de frenar el juicio, todo apunta a que se celebrará con las consecuencias que pueda acarrear al exministro y su exasesor.