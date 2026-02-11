Sánchez insulta a Iker Jiménez en el Congreso: "Tiene audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa"

En una larguísima réplica durante el pleno celebrado este miércoles, Pedro Sánchez ha vuelto a aprovechar la tribuna del Congreso para lanzar ataques contra la oposición y eludir cualquier responsabilidad sobre el tema del que, se suponía, se estaba debatiendo: el caos ferroviario y las tragedias de Ademuz y Gélida.

Pero en esta ocasión sus ataques han ido más allá, en primer lugar ha vuelto a lo que se está convirtiendo en una práctica habitual: criticar a un periódico citándolo directamente, en este caso The Objective, y posteriormente ha decidido insultar al conocido periodista Iker Jiménez, incluso citándolo dos veces.

Sánchez ha usado al presentador de Horizonte para criticar "este patrón de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad" diciendo que "es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo". Tras eso ha citado una lista de políticos populares, incluyendo a Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo acusándoles de reproducir "los mismos bulos que hizo la ultraderecha" y de que "dan lecciones de democracia pero en realidad operan con el mismo registro de Iker Jiménez".

No contento con esto ha insistido en los insultos al conocido periodista: "Sí, es muy triste, es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia, hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa".

Aunque no es tan habitual hacerlo en un espacio tan institucional como la Tribuna del Congreso, lo cierto es que los insultos a ciudadanos particulares – empresarios, periodistas o incluso artistas como Nacho Cano, por poner sólo un ejemplo– se han convertido en una práctica habitual de un Gobierno que no deja de hablar de los "discursos del odio", pero que continuamente agrede a las demás formaciones políticas y, como vemos, incluso a los medios de comunicación o los periodistas, una muestra cada día más clara de su espíritu abiertamente totalitario.