El contrato que hace temblar a Zapatero: ¿la prueba definitiva de que cobró de Plus Ultra?

Las pruebas contra Zapatero cada vez son mayores por el rescate a la compañía venezolana Plus Ultra. La aerolínea declarada como "estratégica" con una flota de solo un avión y alquilado, recibió 53 millones de euros en un rescate aprobado en el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez en plena pandemia de Covid-19.

Sandra León comenta las nuevas informaciones que apuntan a que Zapatero tenía, por contrato, cobrar un 1% del rescate a la aerolínea. Esto se suma a las declaraciones de Aldama en Horizonte sobre los chanchullos del expresidente del Gobierno socialista. Zapatero está cada vez más cercado por la Justicia que le investiga.