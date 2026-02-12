El pánico a Sílvia Orriols fuerza al PSC a entenderse con Junts para cambiar la ley electoral en Cataluña

El auge de Aliança Catalana (AC) en las encuestas está provocando movimientos impensables hace sólo unos meses en la política catalana. Los amigos del influyente abogado Emilio Cuatrecasas organizados bajo el nombre de Petit Comité dieron el visto bueno a Sílvia Orriols en un encuentro celebrado hace unos días en un hotel del Ampurdán. Se le recomendó imitar a Giorgia Meloni y moderar su discurso, según explicó el diario barcelonés La Vanguardia.

Pero mientras la alcaldesa de Ripoll recibía consejos y parabienes de los empresarios, el PSC urdía una osada operación política: ofrecer a Junts un pacto para dotar a Cataluña de una ley electoral propia con el indisimulado objetivo de cercenar a Orriols y su partido. Y es que la región es la única comunidad autónoma que carece de una ley electoral propia y se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en las elecciones autonómicas debido a que el reparto de escaños beneficiaba a CiU.

El plan del PSC, según ha desvelado El Confidencial, es convencer a Junts de las bondades de una ley electoral que contenga los mecanismos para penalizar a Orriols en las provincias donde las encuestas predicen un mayor crecimiento de su partido, que son Lérida y Gerona.

Para dotarse de una ley electoral propia se requiere una mayoría de dos tercios de la cámara autonómica, es decir, 90 de los 135 escaños. De modo que Junts, con sus actuales 35 escaños es imprescindible para la maniobra que plantean los socialistas catalanes.

A consecuencia de la LOREG, las provincias de Lérida, Gerona y Tarragona gozan de una compensación por la que disponen de más diputados en proporción de los que les correspondería. Así, el citado diario explica que Lérida recibe siete diputados más de los debería tener por población y Gerona y Tarragona, tres más. De modo que el reparto actual es el siguiente: Barcelona, 85 escaños; Tarragona, 18; Gerona 17 y Lérida, 15.

Empate entre Junts y AC

La última encuesta del CIS catalán, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pronosticaba un empate entre Junts y Aliança Catalana en el entorno de los 20 diputados, un resultado dramático para Carles Puigdemont puesto que de cumplirse significaría una pérdida de 15 diputados. En concreto el sondeo publicado el pasado 11 de noviembre señalaba que el partido de Carles Puigdemont perdería 15 diputados y pasaría de 35 a 20 mientras que Aliança Catalana pasaría de dos escaños a 20, empatada en el tercer puesto con Junts.

Según esa encuesta, el PSC volvería a ganar las elecciones con una horquilla de entre 38 y 40 escaños (42). La segunda fuerza sería ERC, que de 20 pasaría a una horquilla de 22-23. Junts y Aliança empatarían con 19-20 y el cuarto partido sería Vox, que pasaría de los 11 actuales a los 13-14, adelantando al PP, que podría perder hasta tres diputados con una horquilla entre 12 y 13. Los comunes se mantendría en seis escaños y la CUP, que tiene cuatro, se movería en una horquilla de entre 3 y 4.

Los cálculos de los expertos consultados por El Confidencial señalan que de esos 20 posibles diputados de Sílvia Orriols, tres por Lérida y dos por Gerona corresponderían a las compensaciones de la LOREG y que se traducen en que para lograr un escaño en Barcelona se requieren 27.700 votos mientras que para obtener uno por Lérida bastan 11.200, según calcula el referido medio.

Una ley electoral propia en Cataluña, según han planteado los socialistas a Junts, podría reducir el engorde de Aliança Catalana en los territorios en los que ya supera a la formación de Puigdemont, quien todavía no se ha pronunciado sobre la oferta socialista entre otras razones porque se fía entre poco y nada de sus interlocutores.