El PP da un ultimátum a Sánchez y le amenaza con ir al TC por su huida del Senado

El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha anunciado que el próximo pleno de la Cámara Alta del 18 de febrero, aprobará un conflicto de atribuciones por la incomparecencia del presidente del Gobierno el pasado 29 de enero para explicar las tragedias ferroviarias. Se trata del primer conflicto de atribuciones planteado en democracia contra el presidente del Gobierno.

"Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento Pedro Sánchez no comparece en el Senado, acudiremos al Tribunal Constitucional", ha advertido la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García. "En España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno", ha declarado.

El PP recuerda que el presidente debe cumplir la Constitución y someterse al control parlamentario. "No es una cortesía; es una obligación democrática", sostienen. Hace meses, el Senado ya modificó el Reglamento de la Cámara para forzar a Sánchez a comparecer, ya que elude siempre esta obligación, de la que se escaquea también en ocasiones en el Congreso.

"Estamos ante un presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional. En rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas", ha denunciado García, que ha advertido de que "no nos vamos a quedar de brazos cruzado". Vamos a defender los derechos de los españoles con todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales a nuestro alcance", ha dicho.

En el texto registrado, el PP justifica el conflicto de atribuciones al "haber impedido el presidente del Gobierno que el Senado pueda ejercer una de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas: la función de control al Gobierno". Señalan que el artículo 66.2 de la Constitución dice que "Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno".

Además, el artículo 110.1 de la Carta Magna establece que "las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Así lo hizo el Partido Popular en el caso del presidente del Gobierno que, al tratarse de un pleno en periodo extraordinario, se puede solicitar con la firma de la mayoría absoluta de los senadores para fijación del orden del día en Junta de Portavoces.

Para el Grupo Popular, el artículo 182.1 es muy claro: "El presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto, lo que no ocurrió. Sánchez envió en su lugar al ministro Óscar Puente.