Guardiola intenta rebajar tensión con Vox y desecha cualquier negociación con el PSOE

Esta mañana, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha intentado rebajar algo la tensión con Vox, después de que anoche hubiera un duro cruce de reproches entre ambos partidos. A la entrada de la Asamblea, antes del primer pleno de la legislatura para designar a los senadores autonómicos, Guardiola tendía la mano a Vox, le convocaba a otra reunión (la cuarta) y le reconocía como único socio posible, desechando la idea de pactar con el PSOE.

"Mi única intención es llegar a un acuerdo, cuanto antes, hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo", decía, poniendo en valor que "hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan". "Ayer fue la última llamada que hice y espero que tenga respuesta", reiteraba. Vox justificó su falta de respuesta asegurando que el email había ido a la bandeja de spam y no lo habían visto.

Preguntada por la posibilidad de pactar con PSOE, después de que admitiera haberles pedido la abstención, la presidenta en funciones decía que "el PSOE sólo ha querido destruir y está en dirección contraria a lo que hemos venido haciendo". "Se ha dado un batacazo y lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones, yo con quien estoy negociando es con Vox", recalcaba.

Guardiola descartaba, incluso, mantener ningún tipo de encuentro con el PSOE, que le tendía la trampa de abrir un debate irreal y estéril sobre una posible abstención. Una idea defendida por Rodríguez Ibarra y el alcalde de Mérida, pero que ha descartado la gestora controlada por Ferraz. El rechazo se produce después de que Génova aclarara este miércoles que Vox es la única opción viable para gobernar.