La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha salido al paso de la tormenta interna desatada tras las declaraciones del ministro Óscar López, que este jueves responsabilizó al fallecido Javier Lambán del batacazo electoral socialista en la comunidad. Sin mencionar expresamente al titular de Transformación Digital, Alegría ha calificado de "error" señalar "a unos u otros como responsables de los resultados" del 8F.

Las palabras de López en RNE, en las que aseguró que el PSOE de Lambán utilizó "argumentos que eran de la derecha" y que ello impidió el "desgaste" del PP de Jorge Azcón, provocaron una inmediata oleada de críticas entre políticos, periodistas y ciudadanos aragoneses. Pero especialmente incómoda ha sido la situación en el PSOE regional ya que las acusaciones se dirigían contra un dirigente histórico fallecido.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Alegría ha evitado citar al ministro, pero ha marcado distancia con su mensaje: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el @aragonpsoe… — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 12, 2026

La exministra y exportavoz socialista añadió que el partido trabajará para revertir la situación "orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", una frase interpretada en el seno del PSOE aragonés como un desagravio explícito al exlíder autonómico.

Las redes sociales han calificado las declaraciones de López como "rastreras" y "miserables" por el hecho de cargar la responsabilidad de la debacle socialista sobre un dirigente fallecido que ya no puede defenderse. Está claro, por la pronta reacción de Alegría, que las palabras de López han revuelto las tripas de buena parte del PSOE aragonés, donde Lambán sigue siendo visto como un referente político e institucional.