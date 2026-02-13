El PSOE recurrirá el archivo por la lona contra Sánchez y denuncia una "campaña de odio"

El PSOE ha decidido recurrir el sobreseimiento provisional de la causa por la lona instalada frente al Congreso con la imagen del presidente y la palabra "corrupto". "El PSOE respeta las resoluciones judiciales, pero no podemos compartir ni entender la decisión de sobreseer provisionalmente esta causa. Por eso recurriremos", señalan desde Ferraz que se victimizan ante "una campaña organizada, planificada y amplificada".

Para los socialistas, la lona no era "una crítica política más", sino "una acusación directa contra el presidente del Gobierno, con voluntad inequívoca de señalamiento público", enmarcada en "la campaña de descrédito y deshumanización personal que lleva sufriendo años el secretario general de nuestro partido". Incluso la califican de "sucia" y de "promover la violencia y el odio".

Sin embargo, el auto es claro al sostener que el contenido "no promueve la violencia ni incita un discurso de odio". Pese a ello, el PSOE insiste en que señalar a un presidente como "corrupto", sin condena judicial, y en un contexto que tildan de "polarización extrema", "sí contribuye a degradar la convivencia democrática". "La libertad de expresión no puede convertirse en coartada para el hostigamiento político", añaden.

El partido carga además contra Hazte Oír y el "entramado" que respalda estas acciones, al que tacha de "organizaciones ultraderechistas que viven de la provocación permanente, del señalamiento y de la confrontación". A su juicio, "su estrategia no es el debate democrático, sino la agitación y la deslegitimación de las instituciones".

"Defender la libertad de expresión es esencial en una democracia, pero también lo es proteger el honor, la dignidad y el normal funcionamiento de las instituciones frente a campañas de descrédito organizadas", sostienen desde Ferraz. En nombre de combatir el "odio", el PSOE se erige en garante de una democracia que, a su juicio, "no puede ser rehén de quienes confunden crítica con difamación y odio".