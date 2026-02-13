Sánchez, Bolaños, Marlaska y el presidente de RTVE dan plantón a la delegación europea que investiga al Gobierno

El Gobierno se niega a recibir a la delegación oficial del Parlamento Europeo que visitará España del 16 al 18 de febrero para analizar la situación del Estado de derecho. El presidente Pedro Sánchez, y los ministros del Gobierno de Justicia, Félix Bolaños y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han rechazado reunirse con los eurodiputados la Comisión LIBE (Libertades, Justicia e Interior).

La visita tiene lugar tras los duros varapalos al Ejecutivo por la amnistía y en medio de los escándalos de corrupción o la falta de independencia judicial, especialmente tras la condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de una visita de carácter excepcional: hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia.

Desde el PP advierten de que el viaje del Parlamento Europeo como institución "no es protocolario, sino consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo". Critican que el Gobierno dé plantón a la delegación, a diferencia de lo ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro sí se reunió con ellos.

La petición de reunión con Sánchez estaba respaldada por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas europeos. La agenda incluye reuniones con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en un momento en el que sigue la ley para que los vocales del CGPJ se elijan por los propios jueces, según el acuerdo entre PP y PSOE, firmado por mediación europea.

Los motivos de la visita

Habrá un encuentro con la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designada tras la condena de Álvaro García Ortiz; con las principales asociaciones de jueces y fiscales, con organizaciones de la sociedad civil, con expertos académicos y con el Consejo de Informativos de RTVE, en el marco de las crecientes denuncias por la politización y manipulación de la radiotelevisión pública.

El presidente de RTVE, José Pablo López, también ha declinado reunirse con los eurodiputados, y ello, tras las denuncias por el cambio de mayorías en el sistema de elección del consejo de administración, la externalización masiva de programas y las dudas sobre el uso de fondos europeos.

Los eurodiputados analizarán el retraso de España en la transposición de la directiva europea anticorrupción, que coincide con el elevado número de procedimientos abiertos contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También tendrán en cuenta los últimos datos que reflejan que España ha caído al puesto 49 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, con 55 puntos sobre 100, su peor resultado histórico.

Desde el PP valoran que el plantón del Ejecutivo es "una falta de respeto institucional y una señal preocupante para la Unión Europea". Al concluir la visita, la delegación ofrecerá una rueda de prensa final para exponer sus primeras conclusiones sobre una misión que, según el PP, confirma que España ha entrado en el radar europeo con problemas estructurales que amenazan con convertirse en estructurales para el Estado de derecho.