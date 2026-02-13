Tras relegar al expresidente socialista Felipe González a "una voz más" por cuestionar los pactos del sanchismo con Bildu, advertir que "España no funciona" y anunciar que, de celebrarse ahora las elecciones generales, votaría "en blanco" si Pedro Sánchez es el candidato, el Gobierno le lanza un mensaje claro y le invita a irse del partido.

En una entrevista en Canarias Radio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha criticado los ataques de Felipe González y, aunque ha afirmado que el expresidente puede "opinar lo que quiera", ha subrayado que "él no es cualquiera". Se trata de un llamamiento a la responsabilidad tras las declaraciones de González, mientras fuentes socialistas aseguraban encajar las críticas con normalidad, pero evitando amplificar un debate interno que podría agrandar las grietas en el PSOE.

"Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido", ha lanzado Torres, citando a Alfredo Pérez Rubalcaba e instando así al expresidente a abandonar la organización, tras exigir entre otras cosas "autocrítica" por los batacazos electorales en Extremadura y Aragón.

El ministro ha enfatizado que nunca criticaría a su propia organización junto con partidos o medios que "atacan históricamente" al PSOE, y ha subrayado que González tampoco debería hacerlo. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha recalcado que "indiscutiblemente todo el PSOE piensa que Felipe González fue un gran presidente del Gobierno entre 1982 y 1996", dejando claro que el reconocimiento histórico no evita la presión actual y que su lugar en el PSOE está ahora en entredicho.

El desprecio ha ido en aumento a lo largo de la jornada. "Hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", ha lanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una comparación para referirse a un político histórico de su organización. También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha invitado a González a la reflexión al tiempo que ha blindado en TVE a Pedro Sánchez. "Como española siento gratitud y como socialista orgullo de ese legado. Yo lo que lamento son sus palabras, no las comparto en absoluto. Lo que le puedo decir al señor González es que el presidente Sánchez está trabajando con la misma ambición para modernizar este país y bajo los valores que siempre ha tenido nuestro partido. Creo que la reflexión la tendría que hacer él mismo", ha criticado.

Estas declaraciones incendiarias vienen después de que el Ejecutivo tratara de enfriar la polémica después de que el expresidente denunciara la falta de debate interno en el PSOE y recordara unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que ensalzaba a Sánchez como "el puto amo". "Pedro Sánchez es el puto amo, ¿qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con actitud de siervo", ironizó.