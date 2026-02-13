Vox mantiene el tono bronco pese a la mano tendida de Guardiola y ataca a Ayuso

Las negociaciones en Extremadura empiezan a adquirir tintes de culebrón. Después de mantener tres reuniones fallidas, PP y Vox han protagonizado un duro cruce de reproches, acusaciones mutuas y críticas a través de las redes sociales o los medios de comunicación que abren la puerta a una repetición electoral en torno al 21 de junio.

Para intentar rebajar tensión, y después de que la dirección nacional del PP enviara el mensaje de que sólo Vox es un socio viable para cortar el paso a las especulaciones sobre una abstención del PSOE, María Guardiola tendía otra vez la mano a los de Santiago Abascal. La presidenta en funciones desvelaba que el miércoles por la noche les llamó para emplazarles a una cuarta reunión, y sigue a la espera.

Fuentes del PP de Extremadura trasladan que, de momento, no han aceptado su invitación y, por tanto, no hay fecha para un próximo encuentro. Entretanto, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervenía desde la Asamblea para echar un capote a Guardiola con ánimo de encauzar la situación, y pedía que no haya repetición electoral.

Espero que no haya una repetición electoral en Extremadura que ponga en peligro todo el trabajo que hemos defendido el gobierno extremeño y el de la Comunidad de Madrid en defensa de Almaraz estos años. Su cierre va a ser un desastre para nuestras empresas y nuestro futuro… pic.twitter.com/rMejW9QXqU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 12, 2026

A última hora de la tarde, como acostumbra, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, escribía un mensaje en redes sociales para responder a las palabras de Ayuso, alentando incluso la idea de ir otra vez a elecciones, las terceras en apenas dos años si, efectivamente, PP y Vox no alcanzan un acuerdo antes del 3 de mayo:

"- Quien convocó elecciones exclusivamente por su propio interés, fue su amiga Guardiola.

-Quien ha boicoteado a los extremeños negándose a negociar unos presupuestos hace 3 meses, fue su amiga Guardiola.

-Y quien nos va a llevar a unas terceras elecciones, como nos llevó a las segundas, es su amiga Guardiola.

Circule."

Fuentes del entorno de la presidenta respondían al mensaje: "De boca de la presidenta no saldrá nunca una referencia a unas nuevas elecciones. Ni como hipótesis ni como deseo. Su único horizonte es el acuerdo. Un acuerdo para profundizar en el cambio que ya se inició en 2023", aseguran.

Con cierto tono despectivo hacia la presidenta de Madrid, y la propia Guardiola, Fernández señala al PP por adelantar comicios, bloquear presupuestos y, en caso de que ocurra, una posible repetición electoral. La mano tendida por la mañana era, por tanto, rechazada, a la espera de saber si las espadas se mantienen en alto una vez se celebren las elecciones de Castilla y León.

Existe la posibilidad de que Vox opte por forzar la convocatoria de comicios para mejora resultados y dar "un escarmiento" al PP, más en concreto a Guardiola, a la que acusan de haberles insultado ya en las primeras negociaciones para formar gobierno y, después, durante la última campaña electoral. Ambos partidos arrastran una singular mala relación en esta comunidad, lo que dificulta el pacto.