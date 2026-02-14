Bombazo de "las saunas de Sánchez": Cerdán lo destapa ante el juez

Cerdán fue llamado el pasado lunes 2 de febrero por su supuesta vinculación a las supuestas prácticas ilegales de la fontanera socialista Leire Díez. Esta aseguraba, según se ha desvelado en varios audios publicados por este diario, como la "mano derecha" del entonces número tres del partido de Sánchez cuando intentaba realizar supuestos sobornos a fiscales y altos cargos policiales con el fin de frenar las investigaciones sobre la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Cerdán, al ser preguntado por lo que se habló en las dos –según dijo, cree recordar que fueron dos— reuniones en las que varias de las personas más cercanas al presidente del Gobierno en Ferraz se reunieron con Leire Díez. En esa reunión, según admitió ante el juez, hablaron de los audios grabados en las saunas del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez.

"Nos dijeron los audios del señor Villarejo. Evidentemente cuando alguien habla de que no son legales", explicaba Cerdán, que asegura que conversaron al respecto de esos audios, pero de audios que, según él, ya habían sido publicados en prensa.

Según aclaró ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de los Juzgados de Plaza de Castilla, Arturo Zamarriego, Leire Díez no reprodujo los audios en la sala de reuniones porque se habló "de los audios que habíamos escuchado" en los medios. "Me refiero a un audio que salió en un medio de comunicación que salió varios meses antes, o incluso un año", aseguraba.