Cerdán, vendido: Hernando destapa los secretos de la cloaca del PSOE

Antonio Hernando, ha dejado vendido a Santos Cerdán. Los vídeos de su declaración ante el juez, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, dejan claro que Hernando ha usado como coartada que acudió a la reunión de la cloaca con Leire Díez porque le "llamaron de la Secretaría de Organización" del PSOE. Y ese era el cargo de Cerdán en aquel momento.

Antonio Hernando aseguró en esa declaración ante el juez que "me llamaron de la Secretaría de Organización, una persona de allí. No sé si por indicación de Santos Cerdán". Pero lo cierto es que, pese a la supuesta duda o pretendido olvido, es impensable que el principal órgano de mando del partido por debajo de Pedro Sánchez – comandado por Cerdán en aquel momento – pudiera llamar a un miembro del Gabinete personal de Sánchez en Presidencia sin que diera la orden el propio Cerdán. De hecho es literalmente implanteable que todo ello ocurriera sin que tuviera pleno conocimiento el propio presidente del Gobierno.

Hernando dio más detalles un tanto inverosímiles. Aseguró que no preguntó nada de por qué estaba Leire Díez en esa reunión – pese a no tenerla ubicada en nada cercano a ese tipo de tareas –, que no volvió nunca a hablar de la reunión, que no reportó nada ni con el partido ni con nadie de Presidencia del Gobierno, ni siquiera con su jefe directo en Presidencia, Óscar López. Y todo ello, pese a considerar que la información era "grave" porque aludía a un "espionaje".