Daniel Portero carga contra el Gobierno por la salida de ETA de la lista de la UE "por cinco votos de sangre de Bildu"

La polémica por la desaparición de ETA del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea sigue creciendo. Según la documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la banda ya no figura en la "lista consolidada" que el Consejo de la UE revisa cada seis meses, al menos desde julio de 2023. La noticia ha provocado la reacción de Vox en el Parlamento Europeo, que ha pedido explicaciones urgentes a Bruselas, y ha generado una profunda inquietud entre las asociaciones de víctimas.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha mostrado su indignación en declaraciones a Libertad Digital: "Con tantísimos casos por resolver (que son 376, casi el 40% de los asesinatos sin justicia para las víctimas), quitan a la organización terrorista ETA de la lista europea, como si ya no existiera. Sobre todo cuando a día de hoy tenemos una lista de más de 30 huidos de la organización terrorista que podrían esclarecer cientos de asesinatos y que están en Venezuela, Argentina, México, Cuba y en Santo Tomé también."

Para Portero lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, "pro Bildu y pro apoyo de los terroristas de ETA" es "una absoluta vergüenza", un "desprecio absoluto" y un "golpe moral" hacia las víctimas: "Por cinco votos de sangre de Bildu son capaces de hacer tantísimo daño a España y sobre todo a los familiares de las víctimas a las que nos tienen pisoteados. Es el peor Gobierno de toda la democracia, el más traidor y felón que hemos podido vivir todas las víctimas del terrorismo."

"ETA no se disolvió en el año 2018"

El presidente de Dignidad y Justicia explica que, más allá de lo que quiera hacernos creer el Gobierno, ETA sigue existiendo. "ETA no se disolvió en el año 2018. El pacto de sangre que en abril del año 2018 llevaron a cabo Bildu con el Partido Socialista, en donde Santos Cerdán tuvo una relevancia muy importante, fue, claro: acercar a todos los presos de ETA al País Vasco, ceder las competencias para que los propios del Gobierno Vasco los dejaran en libertad, que es lo que está ocurriendo, y resolver el problema que tenían los huidos de ETA."

Y añade: "Hay que hacerse una idea de que en mayo del 2018 había 65 huidos de la organización terrorista con causas pendientes. A día de hoy sólo hay 30. Es decir, más de la mitad han quedado impunes ante la ley sin aclarar nada absolutamente. No se les ha exigido absolutamente nada."

"Es decir, tenemos un Gobierno al que le dan igual 376 familias que no han tenido justicia en España. Se les llena la boca siempre con el franquismo, se les llena la boca con las cunetas, pero no resuelven esto: hacer justicia para 376 familias y exigirle a Bildu, a ETA y a todos los huidos que están legalizando por la puerta trasera de la organización terrorista que esclarezcan los asesinatos, aunque estén ya prescritos para que se sepa la verdad. Pero ni siquiera la verdad es capaz de exigir este Gobierno."

La controversia coincide además con una fecha especialmente simbólica para las víctimas: el 30 aniversario del asesinato del jurista y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Un recordatorio de que la memoria, la justicia y la verdad siguen siendo una deuda pendiente.