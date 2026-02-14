ETA ya no aparece en el listado de organizaciones terroristas de la UE desde al menos desde 2023

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin responder a los requerimientos hechos por asociaciones de víctimas como la AVT o Dignidad y Justicia para que aclare si ETA sigue formando parte del listado de organizaciones terroristas de la UE, después de que varios medios dieran a conocer que negocia con Bildu su salida. Según la documentación a la que ha podido acceder Libertad Digital, la organización terrorista ya no aparece, al menos, desde julio de 2023.

La UE renueva cada seis meses la lista de personas y grupos considerados terroristas que están perseguidos y sujetos a sanciones, en base a la decisión adoptada por el Consejo Europeo, que integran los países miembros. De manera periódica, se publica una "lista consolidada" en la que se recogen todas las modificaciones semestrales hechas en años anteriores.

Desde, al menos, julio de 2023, ETA ya no aparece en ese listado definitivo. Sí está su nombre recogido, por ejemplo, en la lista de julio de 2017. En algún momento entre esos seis años, su nombre dejó de aparecer entre las organizaciones terroristas perseguidas por la UE. La organización se disolvió oficialmente en mayo de 2018.

Vox exige aclaraciones a Europa y el Gobierno

Dada la alarma generada entre las víctimas del terrorismo, tras conocer la posibilidad de que Sánchez haya pactado con Bildu sacar a ETA de la lista a cambio de su apoyo, la delegación europea de Vox en el Parlamento europeo ha registrado varias preguntas al Consejo Europeo para conocer si ETA "está actualmente incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea".

Según señalan en el escrito presentado, "en las últimas revisiones no aparecen ni la ETA ni sus miembros, lo que induce a pensar que el Consejo ya ha tomado esta decisión a propuesta del gobierno de Sánchez". Denuncian, además, que "no hay ninguna información publicada a este respecto en medios, ni ninguna comunicación por parte del gobierno de España ni del Consejo", motivo por el que piden saber si está o no en la lista.

En caso de no estarlo, el eurodiputado Jorge Buxadé pide conocer "en qué fecha fue la ETA retirada de esta lista" y si "está disponible el acta de la sesión del Consejo en la que se adoptó esta decisión". También las asociaciones de víctimas han exigido aclaraciones a Europa.

EEUU retiró a ETA de su listado de organizaciones terroristas en 2022, en una decisión que las autoridades norteamericanas definieron como trámite burocrático sin consecuencias reales, dada su disolución. Si esta decisión se ha adoptado también en el ámbito europeo, podría estar siendo igualmente utilizada como un gesto político por parte del Gobierno para facilitar acuerdos parlamentarios.

ETA cometió más de 3.500 atentados, con 7.000 víctimas y 856 asesinados, de los que 379 están aun sin resolver, como ha denunciado el Parlamento Europeo. En 2011, tras los atentados del 11-S, el Consejo decidió elaborar la lista de organizaciones terroristas en la que incluyó a ETA.