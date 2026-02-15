El PP da la voz de alarma sobre el mantenimiento de las vías en el AVE Madrid-Valladolid y otros trayectos

La experiencia es un grado y, tras lo ocurrido en Adamuz, el Partido Popular eleva la presión sobre el Gobierno para que revise toda la red ferroviaria con una auditoría que certifique cuál es su estado. El objetivo es evitar que el accidente en el que perdieron la vida 46 personas se repita. Por ello, han registrado una batería de iniciativas parlamentarias alertando al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la situación.

Las propuestas, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, pretenden dejar constancia de los avisos sobre la falta de mantenimiento de la red ferroviaria. Ya ocurrió con el tramo de Adamuz, sobre el que el PP preguntó varias veces ante las incidencias y quejas registradas. En esta ocasión, ponen el foco en el trayecto Madrid-Valladolid, aprovechando también la precampaña electoral en Castilla y León.

Este tramo ha sufrido una disminución de la velocidad a 60 km/h por la deformación de la vía, lo que ha llegado al grupo de Ester Muñoz en el Congreso a preguntar si este trayecto "presenta déficits estructurales de mantenimiento". Reclaman conocer, además, "¿cuál ha sido el gasto ejecutado en el año 2025 en mantenimiento de vías ferroviarias en la provincia de Valladolid, detallando la cantidad, el concepto, el tramo afectado y las fechas de ejecución de cada una de las actuaciones?".

Más trayectos afectados

Este no es el único recorrido ferroviario sobre el que ponen su punto de mira. El PP ha registrado también otras iniciativas parlamentarias sobre los trayectos entre Madrid, Ciudad Real y Málaga, además de Sevilla. Piden conocer las incidencias comunicadas por maquinistas en la red de Ciudad Real los últimos siete años, si han sido atendidas, el protocolo de actuación y qué tramos se han renovado, tanto de AVE como red convencional.

Sobre la red en la provincia de Málaga, el PP pide conocer el presupuesto destinado a su mantenimiento desde 2019 a 2026 y el dinero utilizado para la renovación de las vías. Por último, reclaman saber si el Gobierno ha dado orden de aumentar las conexiones aéreas entre Madrid, Sevilla y Málaga para compensar la falta de AVE, si se ha reforzado el aeropuerto de Jerez, en Cádiz, y si en esta provincia se han llevado a cabo mejoras para evitar que se quede aislada.

El presidente del Gobierno compareció el pasado miércoles en el Congreso para hablar de Adamuz, pero no dio ninguna explicación ni asumió responsabilidades. Tampoco aclaró las causas del accidente, llegando a presumir de haber reducido el número de siniestros o de la red ferroviaria española. Pedro Sánchez intervino casi un mes después de la tragedia, después de dejar en manos de su ministro de Transportes, Óscar Puente, toda las las explicaciones.