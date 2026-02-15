El PP exige explicaciones a los 22 ministros por la gestión de los fondos europeos y la renuncia a 60.000 millones

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una batería de 134 iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno por la ejecución de los fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y por la devolución de parte de estos recursos.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, las iniciativas tienen como objetivo "extremar el control" sobre la gestión de los fondos Next Generation. Para ello, el PP solicita la comparecencia de los 22 ministros para que den cuenta de la ejecución de los fondos en sus respectivas áreas, empezando por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que explique el contenido del último informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las carencias en la supervisión de los fondos europeos en España; siguiendo por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez por la reducción del 13% en las partidas destinadas a alquiler social y pasando por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, para que explique por qué no se han destinado 176 millones de euros europeos previstos para la creación de 6.100 plazas de acogida.

Renuncia a fondos

El PP sostiene que el Gobierno "renuncia al 37,1% de los fondos disponibles", lo que cifra en 60.454 millones de euros de los 163.000 millones adjudicados a España. También afirma que se ha reducido un 40,4% la dotación de los PERTE, pasando de 42.480 millones a 25.314 millones de euros en sectores como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el ámbito sanitario.

En el caso del PERTE del agua, los populares denuncian una reducción de 1.805 millones de euros, lo que supone, según sus datos, un 51,8% menos.

Además, aseguran que el Ejecutivo renuncia a inversiones por más de 10.000 millones de euros que afectarían a sectores estratégicos como vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes y universidades, así como a ayudas vinculadas a la DANA. También critican la no aprobación de 17 leyes con reformas estructurales, entre ellas la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley de Diversidad Familiar y varias leyes sanitarias.

"Fracaso global"

El PP considera necesaria "una segunda ofensiva parlamentaria" para, según afirma, poner el foco en la "pérdida de ambición transformadora" y en el "fracaso global de los fondos europeos". En este sentido, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "tapar su incompetencia" con el anuncio de un fondo soberano para evitar la devolución de otros 10.500 millones de euros.

Según el partido, "España ha perdido una oportunidad para transformar su economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas". A su juicio, el Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española y la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las comunidades autónomas y una gestión ineficaz han lastrado el impacto previsto de los fondos.

Por último, el PP sostiene que el Ejecutivo ha utilizado las transferencias europeas para justificar su acción sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado y que ahora pretende hacer lo mismo con el anunciado fondo "España Crece".