Indra dice al juez Peinado que no tiene ni una sola acta sobre el software de Begoña Gómez

El borrado de pruebas tiene una nueva versión: la inexistencia de ellas. El juez Peinado sigue su investigación del caso Begoña Gómez y lo hace pese a que resulta difícil pensar en una mayor colección de obstáculos en el camino. Ha sorteado una querella elaborada por la Abogacía del Estado y a nombre del presidente del Gobierno; ha sorteado filtraciones sobre su familia; y ha sorteado infinidad de trabas que han impedido, por ejemplo, hasta que pueda pedir información a la UCO sobre el material ya descubierto judicialmente en otros juzgados del rescate de Air Europa.

Y, ahora, el magistrado instructor ha pasado a encontrarse con todo un reguero de actas o documentos que no existen. El último capítulo lo ha firmado Indra, cuyas actas no tienen nada relativo a los encuentros o negociaciones sobre el software que se puso a disposición de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Reclamación de las actas

El documento ha sido ya incorporado al sumario por el magistrado Peinado. Y señala lo siguiente: "De: INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U., INDRA SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. y FLAT 101, S.L. Al Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid

Tribunal del Jurado 1146/2024. Que, dando contestación a sendos atentos Oficios por los que este Ilmo. Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid requirió […] para que remitieran "las agendas y las actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en tmsformatscorg", informamos de los siguientes extremos":

En primer lugar, que "siendo las tres sociedades mencionadas integrantes del Grupo INDRA y compartiendo recursos corporativos, se ha realizado una búsqueda común en los sistemas del Grupo INDRA que permite contestar conjuntamente a ambos Oficios".

Que, "no existe en los sistemas del Grupo INDRA ningún acta levantada por empleados del Grupo INDRA relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

Y que "tampoco consta en los sistemas del Grupo INDRA ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo INDRA) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma

o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".

Traducido, que no hay nada de nada que pruebe el contenido de esas reuniones.

Ausencia generalizada

Así, la moda de la ausencia de datos avanza. Y lo hace en la investigación del juez Peinado de la actividad llevada a cabo por Begoña Gómez con su cátedra y el software de la Complutense. Porque lo mismo ha pasado con los mails clave de Google, una de las empresas que colaboró en el polémico software que se apropió la mujer del presidente del Gobierno: tampoco existen ya – han sido borrados por superar los 18 meses de antigüedad –, y los registros de las reuniones de Devoteam, otra de las compañías vinculadas a la actividad de Begoña Gómez, no pueden certificar quiénes asistieron a las reuniones que se mantuvieron.