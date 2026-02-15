PP y Vox unirán sus votos en el Congreso para prohibir el burka

PP y Vox unirán sus votos la próxima semana en el el Congreso de los Diputados para sacar adelante una propuesta registrada por los de Santiago Abascal para prohibir el burka. La Proposición de Ley, que lleva por título "la protección de las mujeres en espacios públicos", tiene muchas posibilidades de prosperar, dada la postura de Junts sobre este asunto, en plena competición con Alianza Catalana.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha anunciado el voto favorable de su partido a la propuesta de Vox, recordando que Alberto Núñez Feijóo defendió esta postura en el Congreso Nacional de julio, cuando incluyeron la prohibición del burka como promesa electoral. En Baleares, la presidenta Marga Prohens también apoyó en el Parlamento instar al Gobierno central a prohibir el burka en espacios públicos.

El Congreso votará la próxima semana la toma en consideración de la PL de Vox, y si prospera, iniciaría su tramitación parlamentaria, sin descartar que la Mesa presidida por Francina Armengol maniobre para prolongar sine die el plazo de enmiendas para evitar que avance y se quede así guardada en un cajón. Es algo que ha sucedido también con la Ley antiokupas del PP aprobada en el Senado.

Ester Muñoz ha defendido en un vídeo distribuido a los medios que "PP y Vox tienen que entenderse" porque "Pedro Sánchez está acelerando los pactos más radicales con sus socios más radicales. Feijóo apuesta también por acuerdos con Vox, en una entrevista en El Mundo, aunque mantiene su compromiso de no gobernar en coalición y apoyarse puntualmente en el partido de Abascal.

Estas declaraciones tienen lugar en plenas negociaciones de PP y Vox en Extremadura y Aragón, y en plena precampaña de Castilla y León, donde las encuestas recogen también que tendrán que pactar para poder gobernar. Los de Abascal podrían poner más fácil el acuerdo a Jorge Azcón que a María Guardiola, dado el choque permanente que han protagonizado con la presidenta en funciones.