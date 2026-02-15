⁠⁠Sánchez no para de mentir: sus nulas explicaciones de las tragedias ferroviarias

Pedro Sánchez ha admitido en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que la red no es perfecta y su estado tiene "carencias significativas", destacando que "hay trabajo por hacer" y "mucho que mejorar". Sin embargo, ha insistido también en que el sistema ferroviario de nuestro país es "de los mejores del mundo".

Sánchez, ha presumido de la gestión realizada por el Ejecutivo en relación con la red ferroviaria del país. Según Pedro Sánchez, "desde 2018 este gasto de mantenimiento de la vía ferroviaria se ha aumentado en un 54% y el mantenimiento por kilómetro de vía ha pasado de los 46.000 euros con la administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros", destacando que, en consecuencia, se ha producido "un aumento superior al 50%, tanto en términos absolutos como también en kilómetro circulado".

Pero la realidad de los accidentes es bien distinta. Según las memorias anuales publicadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el número de accidentes ha crecido notablemente desde el año 2018. De acuerdo con estas estadísticas, mientras que en 2018 se notificaron 52 sucesos, de los cuales 40 resultaron ser accidentes, en 2024 la CIAF registró 128 sucesos y 97 accidentes. Por tanto, se produjo un incremento del 142,5% en este período del número de accidentes.