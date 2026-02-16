Borja Cabezón niega haber tejido "laberintos societarios" y amenaza con acciones legales

El secretario adjunto de Organización del PSOE, Borja Cabezón, ha emitido un comunicado con el que trata de frenar la controversia desatada por la información de El Confidencial que le vincula con una supuesta estructura societaria en el extranjero para escapar de la Agencia Tributaria. En él Cabezón rechaza las acusaciones y eleva el tono al advertir de posibles acciones judiciales contra quienes, a su juicio, difundan "contenidos difamatorios".

"En la información en la que se alude a mi actividad privada hace 16-18 años, nunca he creado 'laberintos societarios'", sostiene el dirigente socialista en su escrito, en el que insiste en que su "ámbito empresarial siempre ha sido España" y que sus "activos son públicos y declarados". Cabezón defiende además haber cumplido "siempre" con sus obligaciones tributarias.

El también responsable de Transparencia y Acción Democrática del partido considera que la publicación "parece enmarcarse en el caso Nummaria" y denuncia que se mezclan "diferentes empresas y fechas" con referencias a su persona. Sobre su relación con el despacho investigado, explica que la empresa que fundó y en la que trabajó entre 2008 y 2011 contrató sus servicios "por su reconocido prestigio y reputación en aquel momento".

"En dicho periodo toda mi actividad económica tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno", se excusa en el escrito. Asimismo, recalca que el denominado caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional tras más de una década de investigación, en la que se determinó, según señala, "en unos casos, la responsabilidad, y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho". Añade que, durante esos diez años, su compañía "no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso".

La respuesta de Cabezón llega después de que la dirección del PSOE haya cerrado filas en torno a uno de sus cargos orgánicos clave. Ferraz ha defendido al dirigente asegurando que "no tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados".

Con este respaldo explícito, la cúpula socialista trata de blindar a Cabezón ante lo que supone un nuevo desgaste reputacional. La estrategia vuelve a ser la de negar cualquier irregularidad.