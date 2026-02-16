Ferraz defiende la "transparencia" de Borja Cabezón y niega sociedades en el extranjero

La dirección federal del PSOE se ha pronunciado este lunes tras la publicación de El Confidencial, que apuntaba que Borja Cabezón Royo, secretario adjunto de Organización, habría utilizado durante años una estructura societaria con testaferros en Reino Unido y Costa Rica, supuestamente destinada a eludir impuestos.

Ferraz insiste en que "las cuentas de Borja Cabezón son transparentes, están bien publicadas, son públicas y no existe ninguna sociedad, ni directa ni indirectamente, en el extranjero", tal y como ha asegurado el ministro Ángel Víctor Torres ante las preguntas de los medios de comunicación. El partido sostiene que el dirigente socialista no tiene acción ni participación alguna en sociedades mercantiles fuera de España y que todos sus activos "son públicos y declarados".

Así, el PSOE ha salido a desmentir la información que afecta al también responsable de Transparencia y Acción Democrática del partido. La dirección socialista busca despejar cualquier duda sobre la legalidad y transparencia del secretario adjunto de Organización, un área a la que llegó para hacer un lavado de cara y que en Ferraz saben que sigue bajo el foco tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Con este pronunciamiento, el partido intenta blindar la reputación de Borja Cabezón frente a la polémica generada por la investigación periodística, que se ha prolongado durante varios meses.

Cabezón ingresó en la Ejecutiva Federal tras el 41º Congreso del partido en diciembre de 2024 cuando fue nombrado secretario de Acción Democrática y Transparencia, pero su ascenso definitivo a la Secretaría de Organización se produjo en julio del año pasado, cuando Pedro Sánchez reorganizó el aparato del partido tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, imputado por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Posteriormente, en diciembre, su posición dentro del área de Organización fue reforzada, consolidando su papel en la dirección federal.