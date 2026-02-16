Isabel Pardo de Vera confiesa que sólo actuó contra la novia de Ábalos cuando salió el "chascarrillo" de su relación

La caída de Isabel Pardo de Vera es el vivo retrato de la descomposición del Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos. Quien fuera presidenta de Adif y después secretaria de Estado, intenta ahora desde las páginas del diario oficialista El País desmarcarse del fango de la corrupción que acosa al sanchismo. Tras su imputación en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo', Pardo de Vera ha roto su silencio en una entrevista en la que, mientras defiende su inocencia, deja al descubierto el funcionamiento interno de un ministerio donde el "clan de los valencianos" campaba a sus anchas.

Lo más significativo de su relato es la confirmación del poder absoluto que ostentaba Ábalos. Según la exsecretaria de Estado, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE era una figura intocable: "Ábalos mandaba muchísimo en el Gobierno. Lo que él quería sacar, lo sacaba. Ni Hacienda ni nadie le cuestionaba nada", afirma, dejando en una posición delicada a María Jesús Montero y al propio Pedro Sánchez sobre la falta de fiscalización en el gasto del ministerio.

Pardo de Vera describe un ecosistema donde Koldo García era el "llave" total: "Nadie podía localizar a Ábalos si no era Koldo". Un entorno en el que era habitual ver por los pasillos a personajes como el comisionista Víctor de Aldama o empresarios que hoy están bajo la lupa de la UCO.

El "currículum" de la novia de Ábalos

Sobre su imputación por el presunto "enchufe" de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco, la ex alto cargo intenta sacudirse la responsabilidad alegando que se limitó a "trasladar un currículum", una práctica que tacha de habitual. Sin embargo, admite que fue Koldo quien le trasladaba los "temas de intendencia" de la mujer del ministro y que, solo cuando el "chascarrillo" de la relación sentimental fue un secreto a voces en 2020, decidió frenar su renovación.

"Luego ya me enteré de que había una relación de Ábalos con esta señora. Pero, "por ser mujer, sería la última en enterarme en los corrillos", añade.

Respecto a las adjudicaciones a dedo, Pardo de Vera señala directamente las insistencias de Ábalos y Koldo con constructoras valencianas como Levantina: "Ábalos me dijo que la conocía de Valencia y que le daba pena porque iba a quebrar".

El impacto de la imputación ha sido, en sus palabras, un "quiebro total", mayor incluso que el cáncer que padeció. Tras ser fichada por el sector privado (ACS) y verse obligada a salir por la investigación judicial, la exsecretaria de Estado revela su nueva realidad laboral: "Ya me he examinado para ser profesora de matemáticas de instituto. Tengo que trabajar y cotizar".

En una entrevista con un carácter claro de intento de lavado de imagen, Pardo de Vera no oculta su amargura con el Gobierno que la encumbró. Asegura que su cese en 2023 por el escándalo de los trenes de Cantabria fue una decisión política arbitraria de la entonces ministra Raquel Sánchez: "Me pidieron dos cabezas, dije que no y me echaron a mí. La política es así, me dijeron".

A día de hoy, sospecha que su nombre está siendo utilizado por Ferraz para salvar los muebles ante el avance de las investigaciones de la UCO: "Fuentes me dicen que el que ha colocado esta noticia es el PSOE para utilizarme como cabeza de turco, otra vez más".